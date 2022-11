Casemiro leeft mee met uitdagers: 'Brazilië heeft ook zonder Neymar zoveel talent'

Casemiro is niet bang dat het voorlopig wegvallen van sterspeler Neymar invloed heeft op de titelaspiraties van Brazilië op het WK voetbal in Qatar. Volgens de Braziliaanse middenvelder ontbreekt het niet aan goede spelers in de ploeg van bondscoach Tite.

De dertigjarige Neymar viel donderdag in de eerste wedstrijd tegen Servië uit met een enkelblessure. Het is al duidelijk dat hij maandag de tweede groepswedstrijd tegen Zwitserland mist. Maar in het Braziliaanse kamp wordt gevreesd dat de vedette van Paris Saint-Germain helemaal niet meer in actie kan komen op het WK.

"We zouden nog een aantal dagen over Neymar kunnen praten", zei Casemiro. "Over zijn kwaliteiten en hoe belangrijk hij voor ons team is. Hij is onze beste speler. Maar we hebben ook andere spelers die op hetzelfde niveau kunnen presteren."

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

"Wij, de verdedigers en middenvelders, grappen vaak dat we medelijden met onze concurrenten hebben. Want wij kunnen Raphinha vervangen voor Antony en Richarlison voor Gabriel Jesus. En dan hebben we ook nog Rodrygo en Gabriel Martinelli. Het is geweldig om zoveel opties hebben."

Neymar werd in de wedstrijd tegen Servië vervangen door voormalig Ajax-speler Antony. Het is niet duidelijk of de huidig speler van Manchester United een basisplaats krijgt. Neymar stond opgesteld als aanvallende middenvelder, achter spits Richarlison. Laatstgenoemde maakte met twee goals, waaronder één met een omhaal, indruk tegen Servië.

Neymar viel tegen Servië uit met een enkelblessure. Foto: Getty Images

'Neymar verdient dit niet'

Casemiro nam het vervolgens ook op voor Neymar. Enkele fans van Brazilië vierden de uitvalbeurt van de superster, die door zijn blessureverleden niet bij iedereen in het Zuid-Amerikaanse land geliefd is. Ook zijn steun aan de omstreden oud-president Jair Bolsonaro, die onlangs nieuwe presidentsverkiezingen verloor, viel niet bij iedereen in goede aarde.

"Het is erg jammer dat er slechte mensen zijn die anderen het ergste wensen", zei Casemiro. "Neymar heeft een groot hart. Hij verdient dit niet." Eerder had Raphinha via Instagram ook al zijn steun aan Neymar uitgesproken.

Zonder Neymar vervolgt Brazilië maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) het WK met een duel met Zwitserland. Bij een zege op de Zwitsers, die eerder met 1-0 van Kameroen wonnen, zijn de 'Goddelijke Kanaries' niet direct zeker van een plek in de achtste finales.

Daarvoor is de topfavoriet voor de eindzege afhankelijk van het resultaat bij Kameroen-Servië. Dat duel wordt maandag om 11.00 uur gespeeld. Brazilië werd vijf keer wereldkampioen. De laatste keer was in 2002.

Groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 1-0 (0-1)

4. Servië 1-0 (0-2)

Eerder

Aanbevolen artikelen