'Verdrietige' spelers Mexico bleven uur in kleedkamer na verlies tegen Argentinië

De spelers van Mexico zaten in zak en as na het verlies tegen Argentinië (2-0) op het WK voetbal in Qatar. De kleedkamer van de nationale ploeg bleef een uur lang dicht om de nederlaag, die werd ingeleid door een doelpunt van Lionel Messi, te bespreken.

Veel spelers weigerden na afloop te spreken met de talloze verslaggevers in de interviewruimte. Ze liepen direct door naar de spelersbus. Slechts een handjevol internationals nam de verantwoording voor de 2-0-nederlaag, waardoor Mexico moet hopen op een wonder in de strijd om een plek in de achtste finales.

"Dit is heel vervelend. We zijn gewond", zei verdediger Néstor Araujo. Invaller Roberto Alvarado sprak van een grafstemming in de kleedkamer. "We zijn verdrietig en ontdaan door het resultaat. We speelden een goede eerst helft. Na het doelpunt werd het minder."

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Mexico had weinig in de melk te brokkelen tegen Argentinië, dat na de blamage tegen Saoedi-Arabië niet mocht verliezen om de WK-droom levend te houden. Na een uur lang eenrichtingsverkeer richting het Mexicaanse doel was het raak voor de Argentijnen. Superster Messi maakte het verschil met een hard en laag afstandsschot. Enzo Fernández bepaalde de eindstand met een prachtgoal op 2-0.

Henry Martín moest lachen toen de Mexicaanse pers hem vroeg of het verschil tussen Argentinië en Mexico op te hangen was aan Messi. "Het is duidelijk dat hij een speler van formaat is", zei Martín, die niet speelde. "Als hij een kans krijgt, zit de bal erin. Dat doet het meeste pijn."

Ook Hirving Lozano kon het verschil niet maken voor Mexico. Foto: Getty Images

Lozano: 'Blijven altijd vechten'

Ondanks de nederlaag tegen Argentinië is Mexico niet kansloos in de strijd om een plek in de achtste finales. Na het eerdere gelijkspel tegen Polen (0-0) is de ploeg van Eredivisie-spelers Edson Álvarez (Ajax), Jorge Sánchez (Ajax) en Érick Gutiérrez (PSV) met één punt hekkensluiter in poule C. Maar de achterstand op koploper Polen is 'slechts' drie punten.

De slotdag belooft daarom een zinderende apotheose te worden. Mexico neemt het op tegen stuntploeg Saoedi-Arabië, terwijl Argentinië en Polen tegenover elkaar staan. Bij een zege van Argentinië op de Polen moet Mexico ruim winnen van Saoedi-Arabië om als nummer twee door te gaan. Bij een gelijke stand geeft het doelsaldo de doorslag.

"Ook als er maar 1 procent kans is, zullen we daarvoor vechten", zei Hirving Lozano, die van 2017 tot 2019 voor PSV speelde. Bondscoach Gerardo Martino gelooft in een goede afloop. "We gaan proberen met net zoveel waardigheid te spelen als vandaag tegen een titelkandidaat. Het wordt moeilijk, maar door het spel van vandaag denk ik dat we ons kunnen kwalificeren."

Saoedi-Arabië-Mexico wordt woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Op hetzelfde moment gaat Polen-Argentinië van start. Mexico haalde bij de laatste zeven edities van het WK steevast de achtste finales. Dat was ook steeds het eindstation van de nummer dertien van de wereldranglijst.

Groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Argentinië 2-3 (3-2)

3. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

4. Mexico 2-1 (0-2)

Eerder

Aanbevolen artikelen