Messi opgelucht na belangrijke zege Argentinië: 'Maar we zijn er nog lang niet'

Lionel Messi is zaterdag opgelucht na de 2-0-overwinning van Argentinië tegen Mexico op het WK voetbal. De 35-jarige sterspeler is blij dat mede door zijn openingstreffer de ploeg zicht houdt op de achtste finales.

Argentinië had het lastig tegen het sterk verdedigende Mexico. Messi brak na een uur spelen de ban met een zuiver afstandsschot. Invaller Enzo Fernández maakte vlak voor tijd de bevrijdende 2-0.

Argentinië verloor het eerste groepsduel met Saoedi-Arabië nog verrassend met 1-2, waardoor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni een goed resultaat moest boeken tegen Mexico om de WK-droom levend te houden.

"We hadden dit resultaat nodig", zei Messi na afloop tegen diverse media. "We hadden onszelf met de eerdere nederlaag in grote problemen gebracht. Maar we zijn er nog lang niet. Vanaf nu zijn alle wedstrijden voor ons een soort van finale."

Enzo Fernández maakte met een prachtig schot de bevrijdende 2-0. Foto: Getty Images

'Na rust was Argentinië meer zichzelf'

Messi gaf aan dat de Argentijnen ondanks de nederlaag tegen Saoedi-Arabië bleven geloven in hun eigen kwaliteiten. "We wisten dat we moesten winnen en we wisten hoe we dat konden doen. Toch was het niet gemakkelijk. Vooral de eerste helft kwamen we moeilijk in ons spel."

"Na de rust ging het beter, waren we meer onszelf", vervolgde Messi. "Toen hebben we de wedstrijd ook in ons voordeel kunnen beslissen. We hebben bewezen dat je mooie dingen kunt bereiken als je de koppen bij elkaar steekt."

Door de overwinning klimt Argentinië naar de tweede plek in groep C. De ploeg speelt woensdag de laatste groepswedstrijd tegen koploper Polen.

Groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Argentinië 2-3 (3-2)

3. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

4. Mexico 2-1 (0-2)

Eerder

Aanbevolen artikelen