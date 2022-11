Messi leidt Argentinië naar winst op Mexico en houdt WK-droom levend

Argentinië heeft zaterdag mede dankzij een goal van Lionel Messi een belangrijke 2-0-zege geboekt in het groepsduel met Mexico op het WK voetbal in Qatar. De 35-jarige sterspeler maakte in de tweede helft in Lusail de eerste treffer en ook Enzo Fernández scoorde, waardoor de Argentijnse WK-droom levend bleef.

Na de verrassende 2-1-nederlaag tegen Saoedi-Arabië stond er immense druk op het Argentijnse elftal en in het bijzonder Messi. Bij een nederlaag tegen Mexico zou de kampioen van Zuid-Amerika al na twee wedstrijden uitgeschakeld zijn op het laatste WK van Messi.

In de eerste helft stelde Argentinië nog teleur, al maakte Mexico evenmin indruk. Na rust werd de tweevoudig wereldkampioen sterker en bleek een kleine mogelijkheid al genoeg voor Messi om zijn ploeg de winst te bezorgen. Vanaf zo'n 25 meter schoot hij raak (1-0). Vlak voor tijd werd het via invaller Fernández ook nog 2-0.

Door de overwinning staat Argentinië met drie punten tweede in groep C. Bij een overwinning in de laatste groepswedstrijd tegen Polen, dat vrijdag met 2-0 van Saoedi-Arabië won, is een plek in de achtste finales een feit voor de Argentijnen. Een gelijkspel kan ook genoeg zijn, maar dan is de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni afhankelijk van het resultaat bij Saoedi-Arabië tegen Mexico.

Geen Argentijnse poging tussen de palen voor rust

Met tienduizenden Argentijnen en ook flink wat Mexicanen op de tribune was het zaterdag in het Lusail Stadium, waar ook de finale wordt gespeeld, de meest sfeervolle avond tot dusver van dit WK. Messi werd al ruim voor de aftrap massaal toegezongen.

Ondanks de massale steun had Messi het lastig in de eerste helft van zijn 167e interland. De Mexicanen, met oud-PSV'ers Andrés Guardado en Hirving Lozano in de basis, dekten hem heel kort. Met een indraaiende vrije trap zorgde Messi nog wel voor wat gevaar, maar de beste Argentijnse mogelijkheid voor rust was voor Lautaro Martínez, die in de 41e minuut over kopte.

Pijnlijk was dat Argentinië voor rust geen enkele doelpoging tussen de palen had. Mexico stelde daar aanvallend niet veel tegenover. Op slag van rust was er een mooie vrije trap van Alexis Vega, al had de Argentijnse doelman Emiliano Martínez de bal met een stijlvolle duik klemvast.

Er was veel strijd tussen Argentinië en Mexico, ook oud-PSV'er Hirving Lozano en voormalig Ajacied Lisandro Martínez vochten felle duels uit. Foto: Getty Images

Vrije trap Messi gaat over

Na rust was er eindelijk druk van de Argentijnen. Het publiek ging staan toen Messi werd neergehaald door de ingevallen PSV'er Erick Gutiérrez, met geel en een vrije trap op zo'n 25 meter van het Mexicaanse doel tot gevolg. Messi ging uiteraard zelf achter de bal staan en schoot ruim over.

In de 64e minuut volgde een nieuwe mogelijkheid voor Messi, al was het amper een kans te noemen. Op zo'n 25 meter van het doel werd de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar aangespeeld. Hij nam aan, haalde uit en klopte keeper Guillermo Ochoa met een laag schot in de hoek (1-0).

Het stadion ontplofte, waarna Mexico moest aandringen in de hoop op een gelijkspel. De Noord-Amerikanen konden geen vuist maken en na de 2-0 van Fernández in de 87e minuut was het beslist. De invaller schoot de bal vanaf links prachtig in de verre hoek en gaf de Argentijnse overwinning zo nog meer glans.

Enzo Fernández maakte vlak voor tijd met een prachtig schot aan alle twijfels een einde. Foto: Getty Images

