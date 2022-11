Deschamps prijst 'geweldige' Mbappé na glansrol tegen Denemarken

Bondscoach Didier Deschamps heeft zaterdagavond in het WK-duel met Denemarken met volle teugen genoten van Kylian Mbappé. De spits leidde Frankrijk met twee goals naar een zwaarbevochten 2-1-zege en daarmee een plek in de achtste finales.

"Kylian is een geweldige speler. Ik heb al vaker gezegd dat hij het in zich heeft om het verschil te maken. Hij doet er alles aan om goed te spelen en dat hebben we in de eerste twee wedstrijden kunnen zien", zei de 54-jarige Deschamps na het duel in Stadium 974 in Doha.

De 23-jarige Mbappé opende een kwartier na rust de score en tekende vier minuten voor tijd ook voor de winnende treffer. Het was al zijn derde doelpunt dit WK, waardoor hij nu samen met Enner Valencia van Ecuador topscorer is op het toernooi.

Mbappé heeft nu al 31 interlandgoals op zijn naam staan, twintig minder dan de Franse topscorers aller tijden Thierry Henry en Olivier Giroud (51) en evenveel als Zinédine Zidane. De 36-jarige Giroud werd tegen Denemarken al na 62 minuten uit het veld gehaald.

Kylian Mbappé was tegen Denemarken de grote man bij Frankrijk. Foto: Getty Images

'Kylian is een deel van een heel sterk collectief'

Aangezien Mbappé op het door Frankrijk gewonnen WK van 2018 vier keer scoorde, staat hij nu al op zeven WK-goals in zijn nog prille carrière. Hij evenaarde daarmee de Braziliaanse legende Pelé, de enige andere speler die voor zijn 24e zeven WK-goals maakte.

Deschamps benadrukte wel dat het succes van Mbappé valt of staat bij zijn ploeggenoten. "De dreiging die de spelers om hem heen hebben, zorgt ervoor dat Kylian een vrije rol kan uitoefenen. Hij is een deel van een heel sterk collectief dat erop gebrand is om wereldkampioen te worden."

Frankrijk is het eerste land dat al zeker is van een plek in de knock-outfase van het WK. Als de regerend wereldkampioen woensdag tegen Tunesië de groepswinst veiligstelt, wacht in de achtste finales een duel met de nummer twee uit poule C. Die groep bestaat uit Argentinië, Mexico, Polen en Saoedi-Arabië.

