Frankrijk plaatst zich dankzij Mbappé als eerste land voor achtste finales WK

Frankrijk heeft zich zaterdagavond als eerste land voor de achtste finales van het WK voetbal geplaatst. De regerend wereldkampioen was in Doha dankzij twee treffers van Kylian Mbappé te sterk voor Denemarken: 2-1.

De 23-jarige Mbappé zorgde in de 61e minuut voor de openingstreffer in Stadium 974. Andreas Christensen kopte niet lang daarna de gelijkmaker binnen, maar vijf minuten voor tijd was het weer uitblinker Mbappé die de Denen pijnigde. De spits is nu samen met Enner Valencia van Ecuador met drie treffers topscorer op het WK.

Het andere duel in groep D werd al om 11.00 uur gespeeld. Australië boekte een 1-0-zege op Tunesië en is dicht bij een ticket voor de achtste finales. Denemarken moet woensdagavond de afsluitende groepswedstrijd tegen 'The Socceroos' winnen om de groepsfase te overleven.

De nummer één en twee in groep D spelen in de volgende ronde respectievelijk tegen de runner-up en groepswinnaar uit poule C, bestaande uit Argentinië, Mexico, Polen en Saoedi-Arabië. Frankrijk sluit de groepsfase woensdag af tegen Tunesië.

Het door blessures geplaagde Frankrijk moest het tegen Denemarken voor het eerst zonder linksback Lucas Hernández stellen. De vleugelverdediger van Bayern München scheurde in het eerste groepsduel met Australië (4-1) zijn voorste kruisband af. Hij werd tegen de Denen vervangen door zijn broer Theo Hernández.

Stand groep D 1. Frankrijk 2-6 (6-2)

2. Australië 2-3 (2-4)

3. Denemarken 2-1 (1-2)

4. Tunesië 2-1 (0-1)

Denemarken komt goed weg in eerste helft

Zoals verwacht lag het initiatief bij wereldkampioen Frankrijk, al liet de eerste grote kans twintig minuten op zich wachten. Een harde kopbal van Adrien Rabiot werd stijlvol gekeerd door doelman Kasper Schmeichel. Vlak daarvoor was Denemarken al met de schrik vrijgekomen. Andreas Christensen haalde de uitgebroken Mbappé onderuit, maar kreeg slechts geel van scheidsrechter Szymon Marciniak.

Ook met elf tegen elf was het Franse sterrenensemble van bondscoach Didier Deschamps een stuk sterker. Denemarken werd bij vlagen met de rug tegen de muur gedrukt door de vloeiende combinaties bij Frankrijk. Het was wachten op de 1-0 in Doha, maar telkens viel de bal net niet goed of werd een schot geblokt.

In de 35e minuut kreeg Denemarken opeens een goede kans in de omschakeling, maar Cornelius schoot hard naast. Dat het halverwege nog 0-0 stond, was vooral aan de Fransen te danken. Mbappé schoot in kansrijke positie wild over en gedeeld topscorer aller tijden Olivier Giroud kopte naast.

Kylian Mbappé was weer goud waard voor Frankrijk. Foto: Getty Images

Frankrijk geeft voorsprong en initiatief weg

Na rust ging niet alles goed bij Frankrijk, maar de individuele kwaliteiten gaven aan het begin van de tweede helft wel de doorslag. Na wederom twee goede kansen - Mbappé schoot op de handen van Schmeichel en Antoine Griezmann knalde na een schitterende aanname over - werd het een kwartier na rust alsnog 1-0. Mbappé kreeg de bal van de mee opgekomen Hernández en werkte binnen.



Heel lang kon Frankrijk daar niet van genieten. Denemarken kwam er in de tweede helft sowieso een stuk vaker doorheen en kreeg in de 68e minuut loon naar werken. Uit een verlengde corner was doelman Hugo Lloris kansloos op een kopbal van Christensen. Vier minuten later had Denemarken zelfs op 2-1 kunnen komen, maar Jesper Lindström kreeg de bal van dichtbij niet langs Lloris.

In de slotfase kregen beide ploegen goede kansen op de winnende treffer. Aurélien Tchouaméni kopte naast en een omhaal van Rabiot ging over, terwijl Kasper Dolberg namens Denemarken rakelings naast schoot. Het leek bij 1-1 te blijven, maar dat was buiten Mbappé gerekend. De sterspeler werkte van dichtbij met zijn bovenbeen binnen uit een voorzet van Griezmann en hielp de Fransen een ronde verder.

Doelman Kasper Schmeichel zag lijdzaam toe hoe Kylian Mbappé van dichtbij de winnende treffer aantekende. Foto: Getty Images

