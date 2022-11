Droom Lewandowski komt uit met eerste WK-goal: 'Ik was erg emotioneel'

Robert Lewandowski is vervuld met trots na zijn eerste goal op een WK voetbal. De 34-jarige spits van Polen erkende zaterdag na afloop van de 2-0-zege op Saoedi-Arabië dat hij naarstig op zoek was naar de treffer.

Lewandowski gaf toe dat hij geëmotioneerd raakte na zijn beslissende 2-0. "Ik besef dat dit mogelijk mijn laatste WK is. Ik was erg emotioneel vandaag. Zelfs bij het zingen van het volkslied was ik ontroerd. Ik word steeds emotioneler naarmate ik ouder word", lachte de aanvaller.

De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz was niet verrast zijn sterspeler zo emotioneel te zien. "Dat was geen verrassing, want ik weet hoe moeilijk hij het had na de vorige wedstrijd", verwees hij naar de gemiste strafschop van Lewandowski tegen Mexico (0-0).

"We hebben weer goed gespeeld. Helaas waren we dit keer niet efficiënt genoeg. Er had meer in gezeten", zei Renard, die baalde van de gemiste penalty vlak voor rust. "Dat is bijzonder jammer. We hadden gewoon kunnen winnen. Maar het is een pluspunt dat we nog volop meedoen voor een plaats in de volgende ronde."