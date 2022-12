Giroud passeert ook Henry en is topscorer aller tijden van Frankrijk

Olivier Giroud heeft zich zondag op het WK voetbal tot topscorer aller tijden van Frankrijk gekroond. De spits maakte in het duel met Polen in de achtste finale zijn 52e doelpunt voor 'Les Bleus' en passeerde daarmee Thierry Henry.

De 36-jarige Giroud begon het WK in Qatar al uitstekend door in het eerste groepsduel met Australië (4-1) twee keer te scoren. De routinier kwam daarmee op gelijke hoogte met Henry, die in 123 interlands voor Frankrijk 51 keer scoorde.

Het eerste doelpunt van Giroud voor Frankrijk dateert van 29 februari 2012, enkele maanden nadat hij onder de toenmalige bondscoach Laurent Blanc zijn debuut had gemaakt. De spits scoorde toen één keer in een gewonnen oefenduel met Duitsland (2-1).

Giroud heeft inmiddels 117 wedstrijden voor Frankrijk achter zijn naam staan. De vedette van AC Milan speelt in Qatar zijn zesde eindtoernooi. Hij maakte ook speelminuten op de EK's van 2012, 2016 en 2021 en de WK's van 2014 en 2018.

Eeuwige topscorerslijst Frankrijk 1. Olivier Giroud - 52 doelpunten

2. Thierry Henry - 51 doelpunten

3. Antoine Griezmann - 42 doelpunten

4. Michel Platini - 41 doelpunten

5. Karim Benzema - 37 doelpunten

Giroud scoorde niet op WK dat Frankrijk won

Hoogtepunt in de interlandloopbaan van Giroud is het veroveren van de wereldtitel in 2018. Op dat WK scoorde de huidige spits van AC Milan niet één keer. Sterker nog: hij loste op het eindtoernooi in Rusland niet één schot op doel.

Op dit WK staat de teller voor Giroud op drie. Landgenoot Kylian Mbappé scoorde ook tegen Polen en voert momenteel de topscorerslijst aan met vier treffers.

Frankrijk is door de winst van vier jaar geleden de titelverdediger op het WK in Qatar. Dankzij de treffer van Giroud kwam Frankrijk zondag op een 1-0-voorsprong tegen Polen. Het duel is momenteel nog gaande. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.

Olivier Giroud laat met zijn handen zien hoeveel doelpunten hij in het Franse shirt heeft gemaakt. Foto: Getty Images

