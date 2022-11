Het WK-programma van vandaag: Oranje bij gelijkspel zeker van achtste finale

De derde en laatste speelronde in de groepsfase van het WK voetbal breekt dinsdag aan. Oranje heeft tegen het al uitgeschakelde Qatar voldoende aan een punt om de achtste finales te bereiken. Ook in groep B, de poule van Engeland, vallen de beslissingen.

WK-programma 29 november

16.00 uur : Nederland-Qatar (groep A)

: Nederland-Qatar (groep A) 16.00 uur : Ecuador-Senegal (groep A)

: Ecuador-Senegal (groep A) 20.00 uur: Wales-Engeland (groep B)

Wales-Engeland (groep B) 20.00 uur: Iran-Verenigde Staten (groep B)

Nederland-Qatar

Scheidsrechter : Bakary Gassama (Gam)

: Bakary Gassama (Gam) Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Sprankelend is het spel van Oranje zeker niet, maar met een oogst van vier punten na twee duels ligt de ploeg van Louis van Gaal op koers voor de achtste finales. Na de moeizame 0-2-zege op Senegal mocht Nederland vrijdag zijn handen dichtknijpen met een 1-1-gelijkspel tegen Ecuador. Daardoor is een remise tegen Qatar voldoende voor een plek in de tweede ronde.

Nederland zal ook de ontwikkelingen bij Ecuador-Senegal in de gaten houden. Mochten Oranje en de Zuid-Amerikanen gelijk eindigen in punten en ook eenzelfde doelsaldo hebben, dan wordt gekeken naar het fairplayklassement.

Voor Qatar viel vrijdag al het doek door de 1-3-nederlaag tegen Senegal. Het oliestaatje is na Zuid-Afrika in 2010 de tweede WK-organisator die strandt in de groepsfase. Zuid-Afrika won twaalf jaar geleden nog wel van Frankrijk in zijn laatste wedstrijd.

Weetje: Nederland overleefde tot nu toe altijd de groepsfase op een WK. Ierland is het enige land met meerdere deelnames achter zijn naam waarvoor dat ook geldt. Oranje strandde wel direct op het WK 1934 en 1938, maar destijds was er sprake van een knock-outformat.

Balans eerdere ontmoetingen: Nederland en Qatar speelden nooit eerder tegen elkaar.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Louis van Gaal is met zijn 71 jaar de oudste van de 32 WK-bondscoaches. Foto: Getty Images

Ecuador-Senegal

Scheidsrechter : Clément Turpin (Fra)

: Clément Turpin (Fra) Stadion: Khalifa International Stadium in Al Rayyan

Ecuador maakte tegen Oranje veel indruk en kreeg met het 1-1-gelijkspel te weinig. De Zuid-Amerikanen zijn zeker van de volgende ronde als ze niet verliezen van Senegal. Slechts eenmaal overleefde Ecuador de groepsfase op een WK, in 2006. Zestien jaar geleden werd de ploeg in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland.

Ook Senegal probeert voor de tweede keer de knock-outfase te bereiken. Normaal gesproken volstaat hiervoor alleen een overwinning. Twintig jaar geleden reikten de Afrikanen tot de kwartfinales, waarin Turkije te sterk was.

Weetje: Vier jaar geleden werden alle Afrikaanse teams in de eerste ronde uitgeschakeld. Senegal greep net naast een ticket voor de tweede ronde: het eindigde gelijk met Japan, waarna het aantal gele kaarten de doorslag gaf.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Ecuador, 0 gelijke spelen, 1 zege Senegal

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Senegal begon dit WK met een 0-2-nederlaag tegen Oranje. Foto: Getty Images

Wales-Engeland

Scheidsrechter : Slavko Vincic (Slv)

: Slavko Vincic (Slv) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan

Wales staat er met één punt beroerd voor en moet sowieso winnen van Engeland om kans te maken op de achtste finales. De ploeg van sterspeler Gareth Bale zette zijn toernooi in gang met een 1-1-gelijkspel tegen de Verenigde Staten, waarna in de tweede speelronde een 0-2-nederlaag werd geleden tegen Iran.

Doelman Wayne Hennessey kreeg in dat duel een rode kaart wegens het uitkomen met een hoog geheven been ten opzichte van Mehdi Taremi en is geschorst tegen Engeland.

Engeland begon met een 6-2-zege op Iran flitsend aan het toernooi, maar in het duel met de VS maakte de eindwinnaar van 1966 een beroerde indruk. Het bleef 0-0. De ploeg van Gareth Southgate dwong bijna geen kans af.

Het treffen tussen Wales en Engeland roept herinneringen op aan het EK 2016, toen Engeland in de groepsfase met 1-2 zegevierde. Beide landen kwamen de poule toen door.

Weetje: Engeland speelde tegen de VS voor de twaalf keer doelpuntloos gelijk in de WK-historie, vaker dan elk ander land.

Balans eerdere ontmoetingen: 14 zeges Wales, 21 gelijke spelen, 68 zeges Engeland

Stand groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

Tegen Engeland is het erop of eronder voor Gareth Bale en Wales. Foto: Getty Images

Iran-Verenigde Staten

Scheidsrechter : Antonio Mateu Lahoz (Spa)

: Antonio Mateu Lahoz (Spa) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

Iran kan zich voor het eerst in de historie voor de achtste finales van het WK plaatsen. De ploeg van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh heeft aan een punt genoeg tegen de Verenigde Staten in een duel dat ook in politiek opzicht pikant is. De VS en Iran leven op gespannen voet met elkaar.

De Amerikaanse voetbalbond publiceerde op Twitter het logo van Iran zonder het embleem van de Islamitische Republiek. In de afbeelding die de voetbalbond gebruikte, zijn alleen de kleuren groen, wit en rood te zien. De kritiek op de leiders in Iran is in de afgelopen weken toegenomen. Al enkele weken demonstreren duizenden Iraniërs tegen het repressieve bewind in het land.

De Amerikaanse voetballers moeten voorkomen dat ze voor het eerst sinds 2006 in de groepsfase van het WK stranden. De VS schopte het in 2010 en 2014 tot de achtste finales. In 2018 schitterde de formatie door afwezigheid op het WK in Rusland.

Weetje: De VS zal vooral in de slotfase extra scherp moeten zijn. De laatste acht WK-doelpunten van Iran werden allemaal in het laatste kwartier gemaakt. Vijf van die treffers vielen in blessuretijd.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges VS, 1 gelijkspel, 1 zege Iran

Stand groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

Op het WK 1998 won Iran met 2-1 van de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

