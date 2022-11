Zieke Antony mist opnieuw training Brazilië, duel met Zwitserland onzeker

Antony heeft zaterdag opnieuw de training van de nationale ploeg van Brazilië overgeslagen. De 22-jarige aanvaller van Manchester United ontbrak vrijdag al vanwege maag- en darmklachten.

Brazilië komt maandag om 17.00 uur in actie tegen Zwitserland. Het is afwachten of de 22-jarige Antony dan voldoende is hersteld.