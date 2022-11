Polen brengt Saoedi-Arabië terug op aarde met dank aan WK-primeur Lewandowski

Saoedi-Arabië heeft zaterdag zijn stunt tegen Argentinië geen vervolg kunnen geven op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Hervé Renard deed zichzelf tekort met een 2-0-nederlaag tegen Polen. Robert Lewandowski legde de eindstand vast en was tot tranen toe geroerd door zijn eerste WK-goal.

Tegen de verhouding in kwam Polen na 39 minuten op voorsprong in Al Rayyan. Op aangeven van Lewandowski sloeg Piotr Zielinski toe. Saoedi-Arabië miste nog voor rust een strafschop en liet ook na de hervatting meerdere goede mogelijkheden onbenut.

Dat gebrek aan scherpte in de afronding werd in de 82e minuut afgestraft door Lewandowski, die profiteerde van een enorme fout in de defensie van Saoedi-Arabië, dat bij een zege als eerste deelnemer de achtste finales had bereikt.

Polen, dat eerder doelpuntloos gelijkspeelde tegen Mexico, komt op vier punten. Saoedi-Arabië blijft steken op drie punten. In dezelfde groep staan om 20.00 uur Argentinië en Mexico tegenover elkaar. De ploeg van Lionel Messi is bij een nederlaag uitgeschakeld.

Stand groep C 1. Polen 2-4 (2-0)

2. Saoedi-Arabië 2-3 (2-3)

3. Mexico 1-1 (0-0)

4. Argentinië 1-0 (1-2)

Sterk Saoedi-Arabië deelt voor rust de lakens uit

Saoedi-Arabië wilde tegen Polen bewijzen dat de stunt tegen Argentinië niet op toeval berustte. Renard had zijn ploeg opgedragen om de tegenstander geen moment rust te gunnen. Telkens als een Pool de bal beroerde, kreeg hij te maken met twee of drie aanstormende spelers van Saoedi-Arabië. Vooral Lewandowski, die tijdens het duel met Mexico een strafschop had gemist, werd voortdurend op de huid gezeten.

Als Saoedi-Arabië de bal eenmaal had veroverd, probeerde het snel om te schakelen. Deze tactiek resulteerde in een aantal mogelijkheden. Zo moest doelman Wojciech Szczesny alles uit de kast halen om redding te brengen op een pegel van Mohamed Kanno.

Min of meer uit het niets opende Polen na 39 minuten de score. Matty Cash, die eerder was ontsnapt aan zijn tweede gele kaart, vond na een rush op rechts Lewandowski. De goalgetter legde de bal terug op Zielinski, die overtuigend afrondde: 1-0.

Vlak voor rust liet Saoedi-Arabië een gouden kans liggen om op gelijke hoogte te komen. Salem Al-Dawsari zag een strafschop worden gestopt door Szczesny, die ook fenomenaal redde op de rebound van Mohammed Al Burayk. De penalty werd toegekend na een VAR-check. Bij het zien van de beelden oordeelde de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio dat Saleh Al-Shehri een strafschop verdiende nadat Krystian Bielik hem licht had geraakt.

De spelers van Polen jubelen nadat Wojciech Szczesny de strafschop van Saoedi-Arabië heeft gekeerd. Foto: Getty Images

Emoties bij Lewandowski na zijn eerste WK-goal

Saoedi-Arabië zette tegen Argentinië na rust alles op zijn kop en probeerde tegen Polen dit kunststukje te herhalen. De ploeg van Renard had echter de pech dat Szczesny in topvorm verkeerde. Tien minuten na rust bracht de sluitpost van Juventus zeer knap redding op een inzet van dichtbij van Al-Dawsari.

Even leek Polen te wankelen, maar de druk van Saoedi-Arabië nam langzaam af. De ploeg uit Oost-Europa raakte binnen korte tijd zelfs twee keer het aluminium, via Arek Milik (lat) en Lewandowski (paal).

In de 82e minuut had Lewandowski wél succes. De 34-jarige aanvaller van FC Barcelona profiteerde van een grote fout in de opbouw van Saoedi-Arabië. Zijn eerste WK-doelpunt leidde tot veel emoties bij de goalgetter.

Het aangeslagen Saoedi-Arabië had hier niet van terug en krijgt woensdag tegen Mexico een nieuwe kans om de achtste finales te bereiken. Polen speelt tijdens de laatste speelronde tegen Argentinië.

