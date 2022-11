Spaanse bondscoach Luis Enrique verwacht veel van WK-kraker tegen Duitsland

De Spaanse bondscoach Luis Enrique denkt dat het publiek zondagavond weleens de grote winnaar kan worden wanneer zijn team het opneemt tegen Duitsland tijdens het WK voetbal. Onze oosterburen spelen met het mes tussen de tanden na de 2-1-nederlaag tegen Japan.

"Duitsland speelt altijd aanvallend. Ze willen graag de bal hebben en zetten de tegenstander voortdurend onder druk. Die zaken typeren ook onze speelstijl. We lijken erg veel op elkaar. Het zal een open wedstrijd worden", voorspelde Luis Enrique zaterdag op de persconferentie in de aanloop naar de kraker in groep E.

In tegenstelling tot Duitsland kende Spanje een vliegende start in Qatar: het weerloze Costa Rica werd met liefst 7-0 verslagen.

"Het is niet zo dat we heel euforisch waren. We hebben drie punten gepakt, dat is het. We moeten niet te veel zelfvertrouwen krijgen. De WK-historie van Duitsland spreekt voor zich. Bovendien heeft het team spelers van wereldklasse."

Luis Enrique vindt wel dat de daverende zege op Costa Rica iets zegt over de kracht van zijn team. "Jullie zullen nog zien dat Costa Rica een goed team heeft. De wedstrijd tegen Duitsland wordt wel heel anders, waarbij ik niet weet of zij extra gevaarlijk zijn door het verlies tegen Japan."

Tegen Costa Rica viel het uitstekende spel van Gavi op. De achttienjarige middenvelder van FC Barcelona bekroonde zijn optreden met een mooie treffer.

"Het bijzonderste vind ik zijn zelfvertrouwen, zeker omdat hij pas achttien jaar en honderd dagen oud is. Verder is hij intelligent bij het kiezen van positie en technisch heel vaardig. Ook in fysiek opzicht laat hij zich gelden. We moeten rustig blijven, maar hij kan weleens het boegbeeld van een tijdperk worden."

Stand groep E 1. Spanje 1-3 (7-0)

2. Japan 1-3 (2-1)

3. Duitsland 1-0 (1-2)

4. Costa Rica 1-0 (0-7)

Inzetbaarheid Sané bij Duitsland nog twijfelachtig

De Duitse bondscoach Hansi Flick weet nog niet of hij een beroep kan doen op Leroy Sané, die het duel met Japan miste door een knieblessure. "Positief is dat hij weer kan trainen", zei hij over de vleugelaanvaller van Bayern München. "Maar ik neem pas zondagochtend een beslissing over hem."

Spanje en Duitsland ontmoeten elkaar voor het eerst sinds de 6-0-zege van de Zuid-Europeanen in de Nations League op 17 november 2020. Volgens Flick zegt die uitslag niets over het duel van zondag. "Als we met durf en geloof spelen, dan hebben we zeker een kans op een goed resultaat."

Het duel begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd en staat onder leiding van Danny Makkelie, die daarmee zijn WK-debuut als arbiter viert.

