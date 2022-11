Australië boekt eerste WK-zege sinds 2010 en houdt zicht op achtste finales

Australië heeft zaterdag Tunesië verslagen in groep D van het WK voetbal. 'The Socceroos' mengen zich dankzij de 1-0-zege volop in de race voor een plek bij de laatste zestien.

Een treffer van Mitchell Duke halverwege de eerste helft maakte het verschil in Al Wakrah. Australië trok de 1-0 over de streep en maakt daardoor nog kans op een plek in de achtste finales, nadat eerder het duel met Frankrijk met 4-1 verloren was gegaan.

Tunesië speelde eerder knap gelijk (0-0) tegen Denemarken, maar moet nu wel vrezen voor uitschakeling met de wedstrijd tegen Frankrijk nog voor de boeg.

In dezelfde groep staan later op de dag Frankrijk en Denemarken tegenover elkaar. Om 17.00 uur is de aftrap van dit duel. Bij een zege plaatst wereldkampioen Frankrijk zich voor de achtste finales.

Stand groep D 1. Frankrijk 1-3 (4-1)

2. Australië 2-3 (2-4)

3. Denemarken 1-1 (0-0)

4. Tunesië 2-1 (0-1)

Australië neemt initiatief met energiek spel

Tunesië kon in het duel met Denemarken het accent nog op de defensie leggen, maar tegen Australië werd in offensief opzicht meer verwacht van de Noord-Afrikanen. In de eerste helft waren het juist 'The Socceroos' die met hun energieke spel voor de meeste dreiging zorgden.

Australië, dat op zoek is naar revanche voor de ruime nederlaag tegen Frankrijk, opende na 23 minuten verdiend de score. Duke kopte zeer fraai raak nadat een voorzet van Craig Goodwin licht van richting was veranderd.

De formatie van bondscoach Graham Arnold zette de defensie van de tegenstander snel onder druk en bleef dat ook doen na de voorsprong. Naarmate het rustsignaal naderde, vond Tunesië steeds beter de ruimtes en dat leidde tot onder meer een mogelijkheid van Youssef Msakni, die naast schoot.

Doelpuntenmaker Mitchell Duke speelt op het tweede niveau in Japan, bij Fagiano Okayama. Foto: Getty Images

Tunesië mist scherpte in de afronding

De Tunesische dadendrang voor rust bleek een voorbode van de start van de tweede helft, toen Australië naar achteren werd gedrukt. De ploeg van Arnold speculeerde vooral op de counter en zorgde met die tactiek voor minstens net zo veel gevaar als Tunesië. Mathew Leckie kwam bijvoorbeeld maar net tekort om een voorzet van invaller Jamie Maclaren binnen te glijden.

In de slotfase was Tunesië de dominantste ploeg en moest Australië lastige fases doorstaan, ook door de dreiging die invaller Wahbi Khazri met zich meebracht.

Bij de Afrikaanse ploeg ging er in de eindfase telkens wel iets mis. Vaak werd een actie te ver doorgevoerd of werd een poging geblokt door een Australische verdediger. Zo bleef de gelijkmaker uit, waardoor Australië zijn eerste zege op een WK boekte sinds 2010.

