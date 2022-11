Belgen rekenen nog niet op Lukaku, Mazraoui mist laatste training Marokko

België verschijnt zondag in het duel met Marokko opnieuw zonder Romelu Lukaku aan de aftrap. De spits nam weer deel aan de groepstraining, maar het ligt volgens bondscoach Roberto Martínez niet voor de hand dat hij minuten maakt. Bij Marokko is het meespelen van Noussair Mazraoui uiterst onzeker.

"Lukaku zal hoogstwaarschijnlijk niet in actie komen tegen Marokko. Het doel was altijd om hem klaar te stomen voor de derde wedstrijd", zei Martínez op de vooruitblikkende persconferentie in de aanloop naar het duel tussen België en Marokko.

"Maar zijn herstel gaat de goede kant op", gaf Martínez de Belgen toch nog enigszins hoop. "We wachten nu af hoe hij zich houdt tijdens de afsluitende teamtraining. Ik weet in ieder geval voor 100 procent zeker dat hij niet gaat starten."

Lukaku kampt al maanden met een hamstringblessure, waardoor de aanvaller van Internazionale dit seizoen nauwelijks in actie kwam. Ondanks het gebrek aan fitheid riep Martínez de spits op. Hij nam eerder deze week voor het eerst weer deel aan de groepstraining.

In de eerste groepswedstrijd tegen Canada stond Michy Batshuayi in de punt van de aanval. De spits van Fenerbahçe maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en wordt tegen Marokko opnieuw in de basis verwacht.

Stand groep F 1. België 1-3 (1-0)

2. Kroatië 1-1 (0-0)

3. Marokko 1-1 (0-0)

4. Canada 1-0 (0-1)

Noussair Mazraoui ging tegen Kroatië met een brancard van het veld. Foto: Reuters

Mazraoui mist laatste training

Bij Marokko is het meespelen van Mazraoui zeer onzeker. De oud-Ajacied hield aan het openingsduel van de Marokkanen tegen Kroatië een heupblessure over en mist de afsluitende training van de ploeg van bondscoach Walid Regragui.

"We hebben nog 24 uur tot de wedstrijd en blijven kijken naar de mogelijkheden", zei de Marokkaanse bondscoach zaterdag op de persconferentie. "We nemen zondagochtend een beslissing en moeten dan overwegen of het het risico waard is."

Marokko begon het toernooi met een doelpuntloos gelijkspel tegen vicewereldkampioen Kroatië. De wedstrijd tussen België en Marokko begint zondag om 14.00 uur. Kroatië en Canada, de andere twee landen in groep F, treffen elkaar om 17.00 uur.

