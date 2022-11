Wat als Oranje gelijk eindigt met Ecuador? Loting kan de doorslag geven

Met nog een speelronde te gaan in groep A van het WK voetbal in Qatar staat Oranje in punten (4) én in doelsaldo (3-1) precies gelijk met Ecuador. Hoe wordt bepaald wie als nummer één doorgaat als beide landen ook na de derde speelronde hetzelfde aantal punten én hetzelfde doelsaldo hebben?

Programma groep A en groep B Dinsdag 16.00 uur: Nederland-Qatar

Dinsdag 16.00 uur: Ecuador-Senegal

Dinsdag 20.00 uur: Wales-Engeland

Dinsdag 20.00 uur: Iran-VS

Ten eerste: waarom wil je eigenlijk liever eerste dan tweede worden? Omdat de kans dan groot is dat je op een minder sterke tegenstander stuit in de achtste finales.

De nummer één van groep A treft de nummer twee van groep B en de nummer twee van groep A wordt gekoppeld aan de nummer één van groep B. Als Oranje eerste wordt in de groep is de kans groot dat het vice-Europees kampioen Engeland ontloopt in de achtste finales. Iran is nu de nummer twee van groep B en wacht in de laatste speelronde een cruciale kraker tegen de Verenigde Staten.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Stand groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. VS 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

1. Na puntenaantal geeft doelsaldo doorslag

Anders dan de UEFA, dat eerst kijkt naar het onderling resultaat, geeft bij de FIFA het doelsaldo de doorslag bij een gelijk aantal punten. Als zowel Oranje als Ecuador de laatste groepswedstrijd wint, is dus het land dat de grootste zege boekt groepswinnaar.

2. Aantal doelpunten voor

Maar wat als Oranje met 3-1 wint van Qatar en Ecuador met 2-0 te sterk is voor Senegal? Beide landen hebben dan een doelsaldo van +4. De FIFA kijkt dan naar het aantal gemaakte doelpunten. Nederland zou in dit geval dus als eerste eindigen, omdat het één keer meer heeft gescoord dan Ecuador: 6 om 5.

Als zowel Oranje als Ecuador de laatste groepswedstrijd gelijkspeelt is de uitslag ook van belang. Stel dat de Zuid-Amerikanen met 1-1 gelijkspelen tegen Senegal en Oranje tegen Qatar blijft steken op 0-0, dan is Ecuador groepswinnaar. De Ecuadorianen hebben dan namelijk meer gescoord in de groepsfase dan Oranje (4 om 3).

3. Onderling resultaat

Mochten Oranje en Ecuador de laatste groepswedstrijd met dezelfde uitslag winnen of gelijkspelen, dan kijkt de FIFA naar onderling resultaat. Maar aangezien Nederland-Ecuador vrijdag in 1-1 eindigde, kan dit niet de doorslag geven.

4. Aantal gele en rode kaarten

Als ook het onderling resultaat niet de doorslag geeft, dan kijkt de FIFA naar het fairplayklassement. Het gaat dan om het aantal gele en rode kaarten. Misschien klinkt dit als een onrealistisch scenario, maar op het WK 2018 in Rusland werd Senegal uitgeschakeld omdat het in de groepsfase meer kaarten pakte dan Japan.

Niet elke kaart telt even zwaar. Een gele kaart staat voor -1, twee keer geel en dus rood voor -3, een directe rode kaart voor -4 en als een speler geel én direct rood pakt is dat -5. Op dit moment staat Oranje er qua kaarten beter voor dan Ecuador. Alleen Matthijs de Ligt kreeg tot dusver geel (-1), terwijl de Ecuadoranen in de eerste twee duels drie keer geel (-3) pakten.

5. Loten

Mochten Oranje en Ecuador ook in het fairplayklassement precies gelijk staan, dan wordt geloot om te bepalen welk land als nummer één van groep A doorgaat naar de knock-outfase.

Overigens is het nog niet zeker dat Ecuador of Nederland als eerste eindigt in de groep. Als Senegal wint van Ecuador en Oranje niet wint van Qatar, dan gaan de Afrikanen met zes punten als groepswinnaar door. Qatar is al uitgeschakeld.

