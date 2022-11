Ecuadoraanse bondscoach trots op punt tegen Oranje: 'Het begint bij de instelling'

De Ecuadoraanse bondscoach Gustavo Alfaro is trots op het spel van zijn spelers tegen het Nederlands elftal op het WK voetbal. Zijn ploeg verraste vrijdag met een 1-1-gelijkspel en maakte zelfs de meeste aanspraak op de zege.

"We hebben niet de grote namen die Nederland heeft, maar we hebben wél de moed en passie om negentig minuten lang te vechten. Het begint allemaal bij de instelling", zei Alfaro na het 1-1-gelijkspel in het Khalifa International Stadium.

In de eerste minuten zag het er nog niet naar uit dat Ecuador kon verrassen tegen Oranje. Cody Gakpo opende al na zes minuten de score. Het betekende het eerste tegendoelpunt voor de ploeg van Alfaro na zeven wedstrijden waarin ze de nul hield.

"We zijn een jonge ploeg met weinig ervaring op dit niveau", zocht Alfaro naar een verklaring voor het tegendoelpunt. "We stonden ook extra onder druk doordat Senegal van Qatar had gewonnen en we hebben heel veel respect voor het Nederlands elftal."

'Niet verkeerd om te erkennen dat je minder bent'

Na het openingsdoelpunt van Gakpo gooide Ecuador de schroom van zich af. De nummer 44 van de FIFA-ranglijst maakte in de 49e minuut de gelijkmaker en ook daarna waren de Zuid-Amerikanen beter. Oranje stelde daar weinig tegenover en mocht niet mopperen over de 1-1-eindstand.

"Het is niet verkeerd om te erkennen dat je minder bent. Nederland staat, mede door de coach die ze hebben, gewoon boven ons. Maar het is wel verkeerd om jezelf minderwaardig te voelen", zei Alfaro. "We hebben gevochten voor de gelijkmaker en zijn daarvoor beloond."

Door het gelijkspel gaan Ecuador en Oranje samen aan kop, met allebei vier punten en een doelsaldo van +2. In de laatste groepswedstrijd heeft zowel Ecuador (tegen Senegal) als Nederland (tegen Qatar) genoeg aan een punt om door te gaan.

