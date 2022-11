Timber over balverlies bij goal Ecuador: 'Ik dribbel gewoon te lang'

Jurriën Timber baalt van zijn actie die vrijdag voorafging aan de Ecuadoraanse goal in de WK-wedstrijd van Oranje (1-1). De verdediger leed vlak na rust balverlies op eigen helft, waarna de Zuid-Amerikanen konden aanvallen en via Enner Valencia scoorden.

"Ik dribbelde gewoon te lang met de bal", zegt Timber over het moment in de 49e minuut, waarbij hij de bal verloor aan Moisés Caicedo. "Ik wist dat Ecuador agressief zou zijn, ze blijven je volgen als je dribbelt. En toch gaf ik ze de mogelijkheid de bal van me af te pakken. Dat mag niet. En dat daar dan de 1-1 uit voortkomt is helemaal vervelend."

Tot dat moment speelde de Ajacied een redelijke wedstrijd in het Khalifa International Stadium in Doha. Nadat Matthijs de Ligt tegen Senegal nog de voorkeur had gekregen, mocht Timber tegen Ecuador starten.

"Of ik extra getergd was? Nee, ik wil altijd goed spelen. Het is mooi om voor Oranje uit te komen, zeker op een WK. Ik weet dat de bondscoach meerdere spelers gebruikt. Ik moet altijd klaar zijn."

'De eerste plaats is het doel'

De kans is groot dat Timber dinsdag tegen Qatar weer mag starten, omdat Louis van Gaal na het duel met Ecuador zei dat hij tevreden was over de defensie. Nederland heeft tegen het gastland aan een gelijkspel voldoende om door te gaan, maar voor de eerste plaats moet waarschijnlijk gewonnen worden - mogelijk met ruime cijfers.

"We mogen Qatar niet onderschatten, maar we willen wel gewoon winnen, drie punten pakken. De eerste plaats is het doel", vertelt Timber, die beseft dat Oranje veel beter zal moeten spelen dan tegen Ecuador.

"We hebben tegen Ecuador maar twee keer richting doel geschoten. Dat is veel te weinig, zeker met onze kwaliteiten. We moeten meer laten zien in balbezit. Het is nu een kwestie van hoofd omhoog, terugkijken, zien wat beter moet en dan kan het snel beter tegen Qatar."

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Teleurstelling bij Teun Koopmeiners en Jurriën Timber. Foto: ANP

