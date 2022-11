Mediaoverzicht: 'Oranje dreef ver af van de ziel van het Nederlandse voetbal'

Binnen- en buitenlandse media zijn eensgezind in hun oordeel na het 1-1-gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Ecuador op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal oogde inspiratieloos en dat baart zorgen richting het verdere verloop van het toernooi.

"Oranje dreef vrijdag in Doha ver af van de ziel van het Nederlandse voetbal. Spelen met branie, met lef, met een houding van 'wie doet ons wat'. Daarvoor heeft de ploeg niet de kwaliteit, maar de intentie is ook verlaten", schrijft de Volkskrant na het armetierige duel.

Na een veelbelovend begin - Cody Gakpo zorgde al na zes minuten voor de 1-0 - creëerde Oranje in het tweede groepsduel vrijwel geen kans meer. De finalist van het WK van 2010 schoot in de verdedigingsstand en kwam nog goed weg met een punt.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Volgens het AD deed "vooral het veldspel pijn aan de ogen". "Een beeld dat deels deed terugdenken aan de twee vorige WK's van Oranje, toen het spel in de groepsduels - de 5-1 tegen Spanje in Brazilië uitgezonderd - vaak al net zo stroef en stroperig was. Maar wel met één cruciaal verschil."



"Waar het Nederlands elftal destijds de buitengewone, aanvallende kwaliteiten had om moeizame wedstrijden te beslissen, moet dit Oranje het bovenal van team- en veldspel hebben. Juist daarin slaagt het geen moment, tegen twee toch tamelijk modale tegenstanders in de poule."