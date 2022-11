Oranjespelers koesteren vooral de punten: 'We moeten positief blijven'

Bijna elke speler zei na het 1-1-gelijkspel vrijdag tegen Ecuador dat het spel beter moet, maar doordat Oranje al vier punten heeft en hard op weg lijkt naar de knock-outfase van het WK voetbal in Qatar leidt dat niet tot grote zorgen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal wil vooral positief blijven.

"Als je slecht speelt en nog steeds bovenaan staat, dan doe je toch iets goed. Uiteindelijk draait het om de punten", zei Teun Koopmeiners. "Het toernooi ligt nog helemaal open."

Toch was Koopmeiners, die naast doelpuntenmaker Cody Gakpo als enige Oranjespeler een keer richting doel schoot, realistisch over het spel van Oranje tegen Ecuador. "We waren aan de bal niet goed. Als dat zo is, moet je er een fysieke strijd van maken. Maar ook daarin kwamen we een beetje tekort."

Nathan Aké noemde het spel van Oranje tegen de nummer 44 van de FIFA-ranglijst "te traag en te slordig". "Het moet agressiever, met bal en zonder bal. Het was soft." Denzel Dumfries: "We spelen op dit moment niet ons eigen spel. Nee, het is niet best."

Het lijkt een herhaling van zetten van de eerste wedstrijd dit WK tegen Senegal. Ook toen was de conclusie dat het spel van Oranje in balbezit beter moet, waarna dat tegen Ecuador eerder slechter dan beter werd. Na de goal van Gakpo in de zesde minuut creëerde de ploeg van Van Gaal geen kans meer.

"Dat is ook een kwestie van lef tonen aan de bal", zei Koopmeiners. "Ik weet dat we dat kunnen. Het is alleen kort dag tot de volgende wedstrijd dinsdag tegen Qatar. Er is weinig tijd om dat er weer in te krijgen."

'We zijn niet voor niets ongeslagen'

Virgil van Dijk benadrukte dat Oranje vertrouwen moeten houden. "Het kan snel beter. Waarom ik dat denk? Omdat we het afgelopen anderhalf jaar hebben laten zien dat we beter kunnen dan dit."

"We zijn niet voor niets ongeslagen onder deze bondscoach", vervolgde de aanvoerder. "Ik denk daarom dat het mogelijk is om binnen een paar dagen een stap te zetten, waardoor het tegen Qatar veel beter is. We kunnen de groepsfase op een goede manier afsluiten. Positief blijven, dat moet."

Dumfries: "Ik geloof in dit team en dus maak ik me geen zorgen. Koppies omhoog, elkaar de waarheid zeggen, analyseren en dan trainen op wat beter moet. Gelijkspelen tegen Qatar is genoeg om door te gaan, maar dat moeten we niet willen. We moeten gewoon winnen."

Nederland tegen Qatar begint dinsdag om 16.00 uur in het Al Bayt Stadium in Al Khor. Tegelijkertijd staan Ecuador en Senegal tegenover elkaar in de andere groepswedstrijd.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

