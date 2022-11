Spelers Engeland niet bezorgd over zwak optreden: 'We staan er heel goed voor'

De spelers van Engeland zijn verrassend positief na het teleurstellende gelijkspel (0-0) tegen de Verenigde Staten vrijdag op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was geen schim van de formatie die Iran maandag met 6-2 opzijzette.

"Na onze eerste wedstrijd dachten mensen misschien dat het ons in alle duels makkelijk af zou gaan, maar zo werkt het niet", zei aanvoerder Harry Kane tegen ITV. "Een gelijkspel op een WK is niet slecht. Door deze clean sheet staan we er zelfs heel goed voor in de poule."

Engeland creëerde amper kansen in het Al Bayt Stadium en kwam enkele keren goed weg tegen de Verenigde Staten. Zo raakte Christian Pulisic voor rust de lat. In de slotfase werd snel duidelijk dat beide ploegen wel vrede hadden met een punt.

"Het was natuurlijk niet ons beste optreden", erkende Kane. "Soms lieten we goed combinatiespel zien, maar ging het op het einde niet goed. Het contrast met de wedstrijd tegen Iran was groot. We waren niet klinisch in de afronding."

Christian Pulisic raakte voor rust de lat namens de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

Southgate prijst mentaliteit van spelers

Ondanks het doelpuntloze gelijkspel staat Engeland al met één been in de achtste finales. 'The Three Lions' kunnen zich dinsdag in de laatste wedstrijd tegen Wales zelfs een kleine nederlaag permitteren in de jacht op een plek in de knock-outfase, waarin de nummer één of twee uit de poule van Oranje wacht.

"Door dit punt tegen de VS hebben we een sterke positie in de groep", onderstreepte ook Harry Maguire. "Dit soort wedstrijden zijn pittig. Op het WK zijn alleen maar topteams en de VS speelde goed, maar we hebben alles nog in eigen hand."

Southgate vindt eveneens dat zijn ploeg geen kritiek verdient, ook al was het vertoonde spel zeer teleurstellend. "Het is na zo'n comfortabele zege (tegen Iran, red.) heel moeilijk om dat niveau weer te halen", zei de bondscoach tegen de BBC.

"Ik ben ook niet gefrustreerd. We moesten in dit duel een andere kant van onszelf laten zien en ik ben eigenlijk heel blij met de mentaliteit van het team. Als de mentaliteit niet goed was geweest, dan hadden we deze wedstrijd kunnen verliezen."

Stand groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. VS 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

