Matig Engeland moet genoegen nemen met gelijkspel tegen Verenigde Staten

Engeland heeft vrijdag verzuimd zich na twee duels te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal. De nummer vier van het vorige WK moest tegen de Verenigde Staten genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Daarmee kwam het flets spelende Engeland nog goed weg.

In het Al Bayt-stadion in Al Khor waren het de Verenigde Staten die de grootste mogelijkheden afdwongen. Engeland liet in aanvallend opzicht zelden iets zien.

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate beleefde maandag nog een vliegende WK-start door Iran met 6-2 te verslaan. De Verenigde Staten speelden in hun eerste duel met 1-1 gelijk tegen Wales.

Eerder op de dag won Iran in groep B met 0-2 van Wales dankzij twee treffers in de blessuretijd. Engeland leidt met vier punten de dans, voor Iran (drie punten), de Verenigde Staten (twee punten) en Wales (één punt).

Als Oranje doorgaat, stuit in het achtste finales op een land uit groep B. Nederland speelde vrijdag met 1-1 gelijk tegen Ecuador en gaat na twee speelrondes aan de leiding in poule A. Net als Oranje bezit Ecuador vier punten, een meer dan Senegal. Gastheer Qatar is met nul punten al uitgeschakeld.

Groep B 1. Engeland 2-4 (6-2)

2. Iran 2-3 (4-6)

3. Verenigde Staten 2-2 (1-1)

4. Wales 2-1 (1-3)

Pulisic zet Verenigde Staten bijna op voorsprong

Engeland en de Verenigde Staten hielden elkaar in de beginfase in bedwang. Beide teams namen weinig risico's in balbezit, waardoor het even duurde voordat het duel ontbrandde. De matte openingsfase werd onderbroken door een aardige kans voor Harry Kane, die maar net naast schoot. De topscorer van het WK 2018 hield enkelklachten over aan het duel met Iran, maar bleek tijdig fit voor de tweede groepswedstrijd.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwamen de Verenigde Staten steeds beter in de wedstrijd. De formatie van bondscoach Gregg Berhalter rook via voormalig VVV-Venlo-speler Haji Wright (kopbal) en Weston McKennie (schot over) zelfs enkele keren aan de openingstreffer.

Engeland kwam pas echt goed weg toen Christian Pulisic na 32 minuten met een pegel de lat raakte. Aan de andere kant stichtte Mason Mount nog gevaar voor rust, maar doelman Matt Turner liet zich niet verschalken door het schot van de Chelsea-middenvelder.

De in Almere geboren Sergiño Dest rukte vaak op met de bal aan de voet. Foto: Getty Images

Zeer matig Engeland neemt genoegen met punt

Ook in de tweede helft had Engeland zijn handen vol aan de Verenigde Staten, die voor de meeste dreiging zorgden. De wereldkampioen van 1966 was geen schim van het team dat maandag zeer overtuigend Iran versloeg.

Engeland, met de drie punten uit het eerste duel op zak, voelde ook niet de noodzaak om vol voor de aanval te gaan. Zo kabbelde de wedstrijd voort tot het laatste fluitsignaal. Vlak daarvoor kreeg Kane nog een kopkans uit een vrije trap, maar de aanvaller van Tottenham Hotspur raakte de bal helemaal verkeerd.

Het WK is nu twintig duels oud. Liefst vijf wedstrijden eindigden in 0-0. Eerder was dat het geval bij Mexico-Polen, Denemarken-Tunesië, Marokko-Kroatië en Uruguay-Zuid-Korea.

Dinsdag stuit Engeland in de afsluitende speelronde op Wales en nemen de Verenigde Staten het op tegen Iran. De duels beginnen beide om 20.00 uur.

