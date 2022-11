Memphis ontevreden over invalbeurt: 'Ik kon niet in mijn spel komen'

Memphis Depay houdt een verre van voldaan gevoel over aan de groepswedstrijd tegen Ecuador op het WK (1-1). De naar ritme zoekende spits viel vrijdag halverwege in, maar kon het zwakke Nederlands elftal geen impuls geven.

"Ik heb niet het gevoel dat ik echt in mijn spel kon komen, helaas", zei de 28-jarige Memphis tegen de NOS. "Zo'n wedstrijd was het dan ook. Ik ben een speler die vaak de bal wil raken en de tegenstander wil opzoeken. Maar ik ben niet vaak in die positie gekomen."

Na een half uur als invaller tegen Senegal kon Memphis in het duel met Ecuador voor het eerst een helft meedoen bij Oranje. Hoewel de vaak zo belangrijke spits fit is, was te zien dat hij voor dit WK al twee maanden geen officiële wedstrijd heeft gespeeld. Memphis oogde onwennig, al deden zijn ploeggenoten het niet veel beter.

Na de snelle openingsgoal van Cody Gakpo kwam Ecuador beter in de wedstrijd. Ook na de gelijkmaker van Enner Valencia vlak na rust waren de Zuid-Amerikanen beter. "We hebben het punt er een soort van uit gesleept. Ecuador was beter, maar daar gaven we ze ook de gelegenheid voor", zei Memphis.

"Moedeloos word ik niet, maar er zijn zo weinig momenten dat je denkt: nu kan het gebeuren, nu is er ruimte. Ook voorin is dat lastig. Daar moeten we beter in worden. We moeten ook meer op elkaar vertrouwen, dan komt het wel goed."

Ondanks het gelijkspel is er weinig aan de hand voor Oranje. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal heeft dinsdag aan een punt tegen het uitgeschakelde Qatar genoeg om zich voor de knock-outfase te plaatsen. Die wedstrijd begint om 16.00 uur.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

