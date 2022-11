Van Gaal wordt niet somber van matig Oranje: 'Ik denk dat deze spelers het kunnen'

Ondanks het ondermaatse optreden tegen Ecuador blikte bondscoach Louis van Gaal met een redelijk positief gevoel terug op het 1-1-gelijkspel in de tweede wedstrijd op het WK voetbal. De keuzeheer oordeelde wel dat het spel van Nederland in balbezit beter moet en dat de spelers van Ecuador feller waren.

"Wij verloren ieder duel en als we de bal hadden, dan gaven we hem aan iemand van de verkeerde kleur. Dan wordt het moeilijk en kun je alleen maar proberen een gelijkspel eruit te slepen", blikte Van Gaal terug in gesprek met de NOS.

Oranje beleefde dankzij een treffer van Cody Gakpo nog een droomstart, maar daarna nam Ecuador de regie over in Doha. De Zuid-Amerikanen herstelden kort na rust de balans via Enner Valencia en bleven daarna dreigend, met onder meer een schot op de lat van Gonzalo Plata. Oranje trok de 1-1 echter over de streep en heeft dinsdag aan een gelijkspel tegen het al uitgeschakelde Qatar voldoende voor een plek bij de laatste zestien.

"Zij waren veel feller in de duels. Dat heeft ook met de cultuur van het land te maken, die strijdbaarheid. Iedereen die speelde wilde wel heel graag, maar je moet wel in balbezit blijven. De goal van Ecuador gaven we ook zelf weg."

Van Gaal maakte niet bepaald een terneergeslagen indruk, hoewel Oranje geen kans afdwong tegen de nummer 44 van de FIFA-lijst. 'We hebben niet verloren, dat is ook belangrijk. Nu gaan we werken aan het spel in balbezit."

Van Gaal gaat ook op zoek naar de juiste samenstelling van het middenveld en de aanval. "De verdediging staat", voegde hij er aan toe. "Hoewel we niet in de wedstrijd zaten, hebben we in elk geval vrijwel geen kansen weggegeven."

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Van Gaal is niet somber na moeizame optredens

De afgelopen weken liet Van Gaal herhaaldelijk optekenen dat het zijn doel is om wereldkampioen te worden. Na twee weinig flitsende optredens (maandag werd moeizaam met 2-0 gewonnen van Senegal) is het de vraag of die ambitie realistisch is.

"Volgens mij hebben we in de Nations League laten zien dat we ook goed in balbezit kunnen spelen. Maar we troffen nu tegenstanders die op een andere manier verdedigen en druk zetten. Ik ben niet somber. Ik denk dat deze spelers het kunnen."

