Van Dijk vindt dat Oranje op agressiviteit is afgetroefd door 'bijters' Ecuador

Virgil van Dijk vindt dat het Nederlands elftal vrijdagavond op het WK voetbal door Ecuador is afgetroefd op agressiviteit. De aanvoerder van Oranje koestert wel het zwaarbevochten 1-1-gelijkspel in Qatar.

"Ecuador was feller op het middenveld", concludeerde de 31-jarige Van Dijk in een eerste reactie bij de NOS. "Ze hebben daar met Jhegson Méndez en Moisés Caicedo bijters staan. Daar moet je slim mee omgaan door snel te spelen, maar we verloren de bal te snel. Ze waren misschien toch wat agressiever dan wij."

Oranje leek een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan, want na zes minuten stond het al 1-0 door een doelpunt van Cody Gakpo. Het was misschien wel het enige hoogtepunt bij Nederland. Ecuador kwam veel beter in de wedstrijd en maakte vlak na rust gelijk. In de slotfase koesterde het zwakke Oranje een gelijkspel.

"Voor rust deden we het best goed, maar in balbezit moet het beter", oordeelde Van Dijk, die wel benadrukte dat Ecuador niet onderschat moet worden. "We spelen tegen een goede ploeg die goed druk zet. In balbezit zijn ze niet van wereldniveau, maar ze spelen wel agressief en kunnen de bal goed afpakken."

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag om 16.00 uur tegen gastland Qatar, dat al uitgeschakeld is. Een punt is voldoende voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal om een ticket voor de achtste finales veilig te stellen.

"Het is belangrijk dat we een resultaat hebben gepakt en niet hebben verloren. We hebben alles nog in eigen hand", besloot Van Dijk.

Stand groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

