Zwak Oranje komt goed weg met gelijkspel tegen Ecuador

Het Nederlands elftal heeft vrijdag de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal in Qatar met 1-1 gelijkgespeeld tegen Ecuador. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal maakte een zwakke indruk in het Khalifa Internationaal Stadion en kwam goed weg met een punt.

Doordat Senegal eerder op de dag met 1-3 van Qatar won, wist Oranje dat het bij een zege op Ecuador als eerste land op dit WK zeker zou zijn van een plek in de achtste finales. Het leek ook even die kant op te gaan.

Cody Gakpo maakte in de zesde minuut met een hard schot de 1-0 tegen de nummer 44 van de FIFA-ranglijst. Na die goal zakte Oranje ver weg. De ploeg van Van Gaal creëerde niets meer en was opgelucht toen een doelpunt van de Ecuadoriaan Pervis Estupiñán vlak voor rust werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de 49e minuut kwam Ecuador via Enner Valencia alsnog op 1-1. De Zuid-Amerikanen waren ook daarna beter, resulterend in een schot op de lat van Gonzalo Plata. Oranje stelde daar niets tegenover en mocht niet mopperen met de 1-1.

Door het gelijkspel gaan Ecuador en Oranje samen aan kop met allebei vier punten en een exact gelijk doelsaldo (+2). In de laatste groepswedstrijd, dinsdag in het Al Bayt Stadium tegen het al uitgeschakelde Qatar, heeft Nederland aan een punt genoeg om door te gaan. Ecuador speelt tegelijkertijd (16.00 uur) tegen Senegal. Bij een gelijke stand geeft het doelsaldo de doorslag.

Groep A 1. Nederland 2-4 (3-1)

2. Ecuador 2-4 (3-1)

3. Senegal 2-3 (3-3)

4. Qatar 2-0 (1-5)

Teleurstelling bij sterspeler Memphis Depay na het gelijkspel tegen Ecuador. Foto: Pro Shots

Van Gaal kiest voor Klaassen en Koopmeiners

Bondscoach Van Gaal koos tegen Ecuador voor een middenveld met Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, waardoor Gakpo een linie naar voren schoof. Na zes minuten pakte die keuze al goed uit. Klaassen bediende Gakpo, die vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig raak schoot in de korte hoek: 1-0.

Met die voorsprong had Nederland de gewenste start, maar dat zorgde er ook voor dat de ploeg het initiatief aan Ecuador kon laten. Oranje creëerde niets meer, terwijl Ecuador niet verder kwam dan gevaarlijke voorzetten die werden weggewerkt door Virgil van Dijk en Jurriën Timber.

In de 33e minuut moest Andries Noppert voor het eerst echt in actie komen en dat deed hij uitstekend. De doelman redde op een hard schot van Michael Estrada. In de extra tijd van de eerste helft werd Noppert wel geklopt door een schot dat van richting werd veranderd door Estupiñán. Ecuador juichte, maar omdat Jackson Porozo in buitenspelpositie het zicht van Noppert belemmerde werd de goal afgekeurd.

Cody Gakpo schoot Nederland in de openingsfase nog op voorsprong tegen Ecuador. Foto: Getty Images

Memphis vervangt halverwege Bergwijn

Zo haalde Oranje zonder te overtuigen met een 1-0-voorsprong de rust, waarna het in de tweede helft alsnog snel misging. Timber verloor in de 49e minuut de bal en leidde daarmee de tegengoal in. Het schot van Estupiñán werd nog wel gekeerd door Noppert, maar vervolgens kon Valencia in de rebound eenvoudig binnentikken: 1-1. Het was al de derde goal dit WK van de 33-jarige aanvaller.

Na de gelijkmaker ging Ecuador door. Oranje mocht van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam, want in de 59e minuut knalde Plata de bal snoeihard op de lat. Even later kwam Estrada net niet tot een schot.

Aan de andere kant kon Oranje - met Memphis halverwege als invaller voor Bergwijn - aanvallend nog altijd weinig uitrichten. Een schot van Koopmeiners ging ver over. Een gelijkspel was zo het hoogst haalbare voor het zwakke en inspiratieloze Oranje. Ecuador drong in de slotfase nog wel aan, maar een nederlaag bleef de ploeg van Van Gaal bespaard.

Ecuador kwam na rust terecht op gelijke hoogte tegen Oranje. Foto: Getty Images

