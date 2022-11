Het WK-programma van morgen: Brazilië weer in actie na uitstekende start

Het WK voetbal vliegt voorbij. Maandag staan alweer de laatste duels in de tweede speelronde op het programma. Brazilië, dat in zijn eerste wedstrijd tegen Servië een uitstekende indruk maakte, treedt aan tegen Zwitserland. In de avondwedstrijd treffen Cristiano Ronaldo en Luis Suárez elkaar bij Portugal-Uruguay.

WK-programma 28 november

Kameroen-Servië

Scheidsrechter : Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (VAE)

: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (VAE) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

Kameroen verloor donderdag met 1-0 van Zwitserland door een treffer van Breel Embolo, die nota bene in Kameroen het levenslicht zag. Het Afrikaanse land overleefde slechts eenmaal de groepsfase op een WK: in 1990. Aan de hand van de legendarische Roger Milla reikte Kameroen destijds tot de kwartfinales.

Ook Servië kan zich geen misstap permitteren na de 2-0-nederlaag tegen Brazilië. Het Balkanland maakte vooral in offensief opzicht een machteloze indruk. Ook Dusan Tadic kon het de Braziliaanse verdedigers niet lastig maken.

Bondscoach Dragan Stojkovic weet de offensieve onmacht mede aan de gebrekkige fitheid van Aleksandar Mitrovic, die desondanks aan de aftrap stond. "Er waren meer spelers die niet 100 procent fit waren. En we hebben nu eenmaal niet net zoals Brazilië 200 miljoen inwoners uit wie we kunnen kiezen."

Weetje: Kameroen verloor zijn vorige acht WK-duels. Bij nog een nederlaag wordt het negatieve WK-record van Mexico (1930-1958) geëvenaard.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Kameroen, 0 gelijke spelen, 1 zege Servië

Stand groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 1-0 (0-1)

4. Servië 1-0 (0-2)

Aleksandar Mitrovic is met vijftig goals topscorer aller tijden van de Servische nationale ploeg. Foto: Getty Images

Zuid-Korea-Ghana

Scheidsrechter : Antony Taylor (Eng)

: Antony Taylor (Eng) Stadion: Education City Stadium in Al Rayyan

Zuid-Korea zette zijn WK donderdag in gang met een doelpuntloos gelijkspel tegen Uruguay, in een wedstrijd zonder veel hoogtepunten. Het Aziatische land is daarmee beter begonnen dan aan het WK 2018, toen met 1-0 werd verloren van Zweden.

Ghana boog donderdag na een spektakelstuk het hoofd voor Portugal: 3-2. Voor de ploeg van bondscoach Otto Addo staat een nederlaag gelijk aan uitschakeling.

Weetje: Als deze wedstrijd doelpuntloos eindigt, is Zuid-Korea het eerste land sinds Paraguay in 1998 dat met twee achtereenvolgende 0-0's begint aan de mondiale eindronde.

Balans eerdere ontmoetingen: 4 zeges Zuid-Korea, 0 gelijke spelen, 4 zeges Ghana

Stand groep H 1. Portugal 1-3 (3-2)

2. Zuid-Korea 1-1 (0-0)

3. Uruguay 1-1 (0-0)

4. Ghana 1-0 (2-3)

Ajacied Mohammed Kudus en André Ayew vieren de 1-1 van laatstgenoemde tegen Portugal. Foto: Getty Images

Brazilië-Zwitserland

Scheidsrechter : Iván Barton (Els)

: Iván Barton (Els) Stadion: Stadium 974 in Doha

Dankzij twee treffers van Richarlison rekende Brazilië bij zijn WK-ouverture af met Servië. 'De Goddelijke Kanaries' zijn sowieso vaak vroeg in vorm op een WK. Sinds het WK 1986 verloor Brazilië slechts eenmaal in de groepsfase: in 1998 tegen Noorwegen. Een smetje op de 2-0-zege was de blessure die Neymar opliep. De dertigjarige dribbelaar van Paris Saint-Germain kampt met een enkelkwetsuur.

Zwitserland kreeg door een treffer van Breel Embolo Kameroen op de knieën: 1-0. Het Alpenland heeft sinds het WK 2014 altijd de groepsfase op het WK of EK overleefd. Dat kan verder alleen Frankrijk zeggen.

Vier jaar geleden stonden Brazilië en Zwitserland ook tegenover elkaar in de groepsfase. Door goals van Philippe Coutinho en Steven Zuber eindigde het treffen in 1-1.

Weetje: Sinds het WK 1970 kwam Brazilië altijd de eerste ronde door. De laatste keer dat dat niet lukte was in 1966, toen de Zuid-Amerikanen als titelverdediger sneuvelden in een groep met Portugal, Hongarije en Bulgarije.

Balans eerdere ontmoetingen: 3 zeges Brazilië, 4 gelijke spelen, 2 zeges Zwitserland

Stand groep G 1. Brazilië 1-3 (2-0)

2. Zwitserland 1-3 (1-0)

3. Kameroen 1-0 (0-1)

4. Servië 1-0 (0-2)

Bondscoach Tite mocht van de Braziliaanse bond aanblijven na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK 2018. Foto: Getty Images

Portugal-Uruguay

Scheidsrechter : Alireza Faghani (Irn)

: Alireza Faghani (Irn) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

In een duel dat na rust helemaal ontbrandde won Portugal donderdag met 3-2 van Ghana. Cristiano Ronaldo werd door het benutten van een strafschop de eerste speler die op vijf verschillende WK's heeft gescoord. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar scoorde ook als enige op vijf edities van de EK-eindronde.

Uruguay speelde in een saai duel doelpuntloos gelijk tegen Zuid-Korea. Beide teams noteerden geen enkel schot tussen de palen, een unicum op WK-niveau deze eeuw.

Tijdens het vorige WK zorgde Uruguay in de achtste finales voor de uitschakeling van de toenmalig Europees kampioen Portugal. Dankzij twee treffers van Edinson Cavani werd het 2-1 voor de tweevoudig wereldkampioen. Pepe scoorde namens Portugal.

Weetje: Gaat het over Ronaldo, dan gaat het vaak over doelpunten. De 37-jarige Portugees is ook wat betreft het aantal gespeelde interlands een absolute hoogvlieger. Ronaldo staat op 192 caps, wat alleen door Bader Al Mutawa (196 interlands) uit Koeweit en Soh Chin Ann uit Maleisië (195 interlands) wordt overtroffen.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Portugal, 1 gelijkspel, 1 zege Uruguay

Stand groep H 1. Portugal 1-3 (3-2)

2. Zuid-Korea 1-1 (0-0)

3. Uruguay 1-1 (0-0)

4. Ghana 1-0 (2-3)

Edinson Cavani velde Portugal tijdens de achtste finales van het WK 2018 met twee treffers. Foto: Getty Images

