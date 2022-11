Brazilië mist Neymar waarschijnlijk rest van groepsfase door enkelblessure

Brazilië moet het in de twee laatste groepsduels op het WK voetbal hoogstwaarschijnlijk zonder sterspeler Neymar en verdediger Danilo stellen. De aanvaller en verdediger raakten donderdagavond in de wedstrijd tegen Servië geblesseerd aan hun enkel.

"Neymar en Danilo hebben vrijdag een MRI-scan ondergaan. Daar werd schade aan de enkel geconstateerd. Ze missen sowieso de volgende wedstrijd. Maar ook daarna zullen we voorzichtig zijn, zodat ze dit WK nog in actie kunnen komen", zegt de Braziliaanse teamdokter Rodrigo Lasmar vrijdag tegen verschillende media.

De dertigjarige Neymar was in het duel met Servië meermaals het slachtoffer van overtredingen. Na een grove charge van verdediger Nikola Milenkovic moest de aanvaller van Paris Saint-Germain tien minuten voor tijd worden gewisseld.

Na afloop van de wedstrijd strompelde Neymar met een zichtbaar dikke enkel richting de kleedkamers. Bondscoach Tite nam de grootste zorgen over een blessure van zijn sterspeler weg. "We hebben er vertrouwen in dat Neymar op het WK in actie kan blijven komen."