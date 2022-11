Argentinië pakt draad op na blamage: 'We hebben iedereen meer dan ooit nodig'

Als het aan de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni ligt, dan pakt zijn elftal zaterdag tegen Mexico de draad weer op. Volgens hem moet de ploeg wel alle zeilen bijzetten na de beschamende 1-2-nederlaag tegen Saoedi-Arabië in het openingsduel van het WK. "We hebben iedereen meer dan ooit nodig", zei hij vrijdag op een persconferentie.

Scaloni gaf toe dat hij niets gaat veranderen aan de manier waarop het Argentijnse elftal speelt. "Ook niet vanwege wat er dinsdag is gebeurd. Over onze stijl valt niet te onderhandelen", zei hij. "We moeten dat hoofdstuk afsluiten en geloven in een overwinning. Niets meer en niets minder."

De tweevoudig wereldkampioen leek dinsdag op weg naar een zege nadat Lionel Messi de Argentijnen met een rake strafschop op voorsprong had gezet. Vroeg in de tweede helft ging het alsnog mis: Saleh Al Shehri en Salem Al Dawsari scoorden voor de Saoedi's.

"Emotioneel is het lastig geweest om dat resultaat te verteren. Natuurlijk hebben we een klap gekregen. Maar het is nu tijd om te laten zien hoe sterk we werkelijk zijn. Ook na deze tegenslag kunnen we weer terugkomen", zei Scaloni, die met zijn ploeg tot aan de openingswedstrijd op de WK liefst 36 wedstrijden ongeslagen was.

"Het gaat erom hoe je als ploeg terugvecht. Onze ploeg is klaar om dat te doen. Daarvoor hebben we wel iedereen meer dan ooit nodig. We twijfelen niet: fysiek en mentaal is iedereen in orde, ook Messi. Er is geen reden tot zorgen."

Argentinië heeft overwinning nodig

De Argentijnen hebben een overwinning nodig om nog in de race te blijven voor een plek in de achtste finales van het WK.

In poule C gaat Saoedi-Arabië na één wedstrijd aan de leiding met drie punten, gevolgd door Polen en Mexico (beide een punt). "De wedstrijd tegen Mexico is voor ons cruciaal en daar moeten we ons allereerst op concentreren. We zullen alles geven en strijden tot de laatste seconde ", aldus Scaloni. "Daarna kijken we verder. We hebben vier, zo niet zes punten nodig om na de groepsfase door te gaan."

De wedstrijd tussen Argentinië en Mexico staat zaterdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma.

