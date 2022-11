Oranje bij zege op Ecuador naar achtste finales door nieuwe nederlaag Qatar

Voor organisator Qatar dreigt het WK uit te monden in een mislukking. De gastheer verloor vrijdag met 1-3 van Senegal en staat na twee duels nog op nul punten. Door dit resultaat is Nederland bij winst op Ecuador later op de dag zeker van de achtste finales.

Qatar kreeg vlak voor en vlak na rust een tegengoal. Boulaye Dia profiteerde in de 41e minuut van gepruts in de achterhoede bij de organisator en kort na de hervatting scoorde Famara Diédhiou uit een corner.

De organisator haalde hierna zijn hoogste niveau tot nu toe in dit toernooi en mocht dankzij een rake kopbal van Mohammed Muntari in de 78e minuut weer hopen op een positief resultaat. Senegal gooide het duel in de 84e minuut op slot door een goal van Bamba Dieng, net als Muntari een invaller.

Na twee speelrondes is Qatar nog puntloos. Formeel is de gastheer nog niet uitgeschakeld, maar het moet heel raar lopen wil de oliestaat de eerste ronde overleven. Qatar moet in elk geval hopen dat Oranje later op de dag verliest van Ecuador. Het moet dan maandag zelf afrekenen met Nederland.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 2-3 (0)

4. Qatar 2-0 (-4)

Qatarese bondscoach start met andere keeper

Qatar maakte in de eerste helft een iets betere indruk dan zondag in de openingswedstrijd tegen Ecuador, al kon de formatie van bondscoach Felix Sánchez moeilijk nóg zwakker voor de dag komen dan toen.

Keeper Saad Al Sheeb moest zijn onzekere optreden tegen Ecuador bekopen met een reserverol. Zijn vervanger Meshaal Barsham kreeg aanvankelijk nauwelijks iets te doen. Dat gold ook voor Barshams collega Édouard Mendy van Senegal.

Het gebrek aan mogelijkheden was een gevolg van het voorzichtige spel van Qatar en Senegal, die zich na de nederlaag in de eerste wedstrijd geen nieuwe misstap konden permitteren. Tien minuten voor rust kwam er eindelijk leven in de brouwerij. Qatar claimde een strafschop voor een vermeende overtreding van Ismaila Sarr op Akram Afif, maar scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz wuifde de protesten weg.

Tot overmaat van ramp voor de gastheer sloeg Senegal vlak voor rust toe. Verdediger Boualem Khoukhi gleed zomaar uit, waarna Dia overtuigend afrondde: 0-1.

Senegal probeert de eerste ronde op het WK voor het eerst sinds 2002 te overleven. Foto: Getty Images

Senegal houdt stand na Qatarese primeur

Drie minuten na de hervatting werd de opgave van Qatar nog zwaarder. Diédhiou kopte raak uit een corner en bracht daarmee Senegal in een zetel. De kampioen van Afrika liet Qatar hierna het spel maken en het thuisland kreeg enkele mogelijkheden op de aansluitingstreffer. Mendy redde nog zeer fraai op de inzet van Ismaeel Mohammad, maar op een kopbal van Muntari moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven.

Senegal boorde de hoop van Qatar echter de grond in dankzij Dieng. De invaller profiteerde na 84 minuten van een zee aan vrijheid. Qatar dreigt door het tweede verlies in net zoveel duels na Zuid-Afrika de tweede WK-organisator te worden die al in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Senegal heeft drie punten en is nog volop in de race voor een plek bij de laatste zestien.

