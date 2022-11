WK-debutant Makkelie fluit cruciale wedstrijd tussen Duitsland en Spanje

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondag de leiding over de cruciale wedstrijd tussen Duitsland en Spanje op het WK voetbal in Qatar. Dat heeft de FIFA vrijdag bepaald. Voor de Nederlander wordt het zijn eerste wedstrijd op een mondiale eindronde.

De 39-jarige Makkelie was nog helemaal niet in actie gekomen in Qatar, ook niet als videoscheidsrechter. Alleen Pol van Boekel zat tot dusver achter het computerscherm om de arbitrage op het veld bij te staan.

Makkelie krijgt langs de lijn hulp van zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. De Roemeen Istvan Kovacs is de vierde official en Van Boekel is de videoscheidsrechter.

Als internationale topscheidsrechter was Makkelie eerder actief op het EK van vorig jaar. Daar floot hij de halve finale tussen Engeland en Denemarken (3-2). In de Champions League gaf hij ook twee keer de leiding over een strijd bij de laatste vier.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Voor Duitsland is de wedstrijd tegen Spanje cruciaal in de strijd om een plek in de achtste finales van het WK. De viervoudig wereldkampioen verloor de eerste wedstrijd verrassend van Japan (1-2) en zag Spanje met 7-0 winnen van Costa Rica.

Mocht Japan zondag winnen van Costa Rica en Duitsland ten onder gaan tegen Spanje, dan is de ploeg van bondscoach Hans-Dieter Flick uitgeschakeld in de groepsfase. Dat overkwam 'Die Mannschaft' vier jaar geleden ook op het WK in Rusland.

Groep E 1. Spanje 1-3 (+7)

2. Japan 1-3 (+1)

3. Duitsland 1-0 (-1)

4. Costa Rica 1-0 (-7)

Eerder

Aanbevolen artikelen