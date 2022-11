Voor- en tegenstanders Iraans regime botsen voor WK-wedstrijd

Voor- en tegenstanders van het Iraanse regime zijn vrijdag gebotst voor de tweede wedstrijd van Iran op het WK voetbal in Qatar. De confrontatie ging over de politieke onrust in Iran. Regeringsgezinde fans schreeuwden naar demonstranten en pakten hun vlaggen af.

Bij de wedstrijd tegen Wales droegen veel Iraanse fans, net als tijdens de eerste wedstrijd van Iran, shirts en vlaggen met de tekst Women, Life, Freedom (vrouwen, leven, vrijheid). Sommige mannelijke supporters reageerden daar boos op en scandeerden "de Islamitische Republiek Iran" naar vrouwen die interviews gaven aan buitenlandse media.

De regeringsaanhangers intimideerden meerdere vrouwen door hen te omsingelen en te filmen met hun telefoon. Deze intimidatietactiek wordt vaker door aanhangers van het regime gebruikt.

De protesten in Iran begonnen tien weken geleden na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini en richten zich onder andere op meer rechten voor vrouwen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al meer dan vierhonderd mensen gedood tijdens de protesten. Duizenden mensen zijn opgepakt.

De spelers van Iran zwegen afgelopen maandag tijdens het volkslied uit solidariteit met de demonstranten in Iran. Vrijdag zongen ze wel mee. Vanaf de tribune was weer boegeroep te horen tijdens het volkslied en veel Iraanse supporters waren in tranen.

Eerder

Aanbevolen artikelen