Oranje start met Timber, Koopmeiners en Klaassen tegen Ecuador

Het Nederlands elftal begint vrijdag met Jurriën Timber, Davy Klaassen en Teun Koopmeiners aan de tweede groepswedstrijd van het WK voetbal tegen Ecuador. Memphis Depay start op de bank in het Khalifa International Stadium in Doha en ook Steven Berghuis valt verrassend buiten de basis.

Bondscoach Louis van Gaal gaf donderdag al aan dat Memphis, die steeds fitter wordt na een hamstringblessure, één helft zal spelen tegen Ecuador. De spits zal dus hoogstwaarschijnlijk halverwege invallen.

Tegen Senegal werd Memphis voorin vervangen door Vincent Janssen, die tegen Ecuador op de bank zit. Cody Gakpo schuift een linie naar voren en start in de aanval. Daardoor komt er voor Klaassen, die tegen Senegal als invaller de 0-2 maakte, een plek vrij op het middenveld.

De middenlinie wordt verder gevormd door Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, die tegen Senegal mocht invallen. Berghuis zit op de bank.

Achterin krijgt Timber de voorkeur boven Matthijs de Ligt, die tegen Senegal verrassend in de basis stond. Verder wijzigt Van Gaal niets in de achterhoede. Andries Noppert is opnieuw de doelman.

Valencia start bij Ecuador

Bij Ecuador begint Enner Valencia gewoon in de basis. De inzetbaarheid van de 33-jarige spits was twijfelachtig, nadat hij lichte fysieke klachten had overgehouden aan het met 0-2 gewonnen openingsduel met Qatar. Valencia, topscorer aller tijden van Ecuador, maakte beide goals.

De wedstrijd tussen Oranje en Ecuador begint vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Algerijnse arbiter Mustapha Ghorbal.

De andere wedstrijd in groep A was eerder deze vrijdag Senegal tegen Qatar. De Afrikanen wonnen dat duel met 3-1. Dat betekent dat Oranje bij een overwinning op Ecuador zeker is van een plek in de achtste finales. De ploeg van Van Gaal sluit de groepsfase dinsdag af tegen Qatar.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 2-3 (0)

4. Qatar 2-0 (-4)

