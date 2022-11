Veelbesproken Iran draagt zege op aan bevolking: 'Dit is een emotionele dag'

De Iraanse ploeg heeft de 0-2-zege op Wales op het WK voetbal in Qatar opgedragen aan de eigen bevolking. In het streng islamitische land woedt momenteel een opstand tegen het zittende regime als gevolg van de dood van een jonge vrouw.

"Dit is een schitterende en emotionele dag voor ons", zei bondscoach Carlos Queiroz na afloop tegen de BBC. "Het gaat weer over voetbal en ik kan geen woorden vinden om mijn spelers te bedanken. Ze verdienen alle aandacht en respect. Ik denk dat de mensen nu begrijpen waarom deze jongens van voetbal houden."

Queiroz kreeg de afgelopen dagen op het WK vooral vragen over de opstand in eigen land, waar vrouwen demonstreren voor meer rechten onder het streng islamitische regime. De dood van de 22-jarige Mahsa Amini vormde daar de aanleiding voor. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg en stierf vervolgens op het politiebureau.

De Iraanse ploeg kreeg aanvankelijk veel kritiek omdat de spelers en coach zich niet uitspraken tegen het regime. Ook volgde vlak voor het WK een ontmoeting met president Ebrahim Raisi, wat niet in goede aarde viel.

Queiroz verdedigde zijn spelers in de media door te zeggen dat ze alleen in Qatar zijn om te voetballen. De kritiek verstomde toen de spelers voor de wedstrijd tegen Engeland (6-2-nederlaag) niet meezongen met het volkslied. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wales deden de spelers dat wel en de fans van Iran waren tot tranen geroerd.

Queiroz droeg de zege na afloop op aan de Iraanse bevolking. "We wilden de Iraanse fans een cadeautje geven en dat willen we nog een keer doen", zei de bondscoach, die daarmee doelde op de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen de Verenigde Staten.

Dat duel is hoogstwaarschijnlijk cruciaal in de strijd om een plek in de achtste finales. Iran heeft net als koploper Engeland drie punten en daarmee twee punten meer dan nummer drie Verenigde Staten en hekkensluiter Wales. De Verenigde Staten spelen later op de dag nog wel tegen Engeland (aftrap 20.00 uur).

"We moeten ervoor zorgen dat we goed genoeg zijn om de achtste finales te halen", aldus Queiroz. Ook speler Rouzbeh Cheshmi, die in de 98e minuut de cruciale 0-1 maakte nadat Wales-keeper Wayne Hennessey rood kreeg voor een karatetrap, denkt dat Iran in staat is om door te stoten. "Vandaag waren we er ook mentaal klaar. Dit was een overwinning uit solidariteit."

Sterspeler Gareth Bale van Wales reageerde zwaar teleurgesteld na de domper. "We zijn kapot, ik kan het niet anders omschrijven. We hebben tot de laatste seconde gevochten. Het is moeilijk om te accepteren, maar we moeten ons herpakken en er weer staan in de volgende wedstrijd."

Wales treft in de laatste groepswedstrijd Engeland. De ploeg van bondscoach Rob Page heeft een zege nodig en is dan nog afhankelijk van de andere resultaten.

