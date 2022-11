Duitsland na 'verhelderend gesprek' met Flick klaar voor cruciaal duel met Spanje

De Duitse ploeg heeft na de teleurstellende 2-1-nederlaag tegen Japan op het WK voetbal in Qatar een "verhelderend gesprek" gevoerd met bondscoach Hans-Dieter Flick. Dat heeft aanvaller Kai Havertz vrijdag verteld in de aanloop naar het cruciale duel met Spanje.

"Voor iedereen is het duidelijk wat er op het spel staat", zei Havertz. "Het was nodig om dit gesprek te voeren en elkaar de waarheid te zeggen." De speler van Chelsea wilde de schuld van de nederlaag niet leggen bij Flick, die te aardig zou zijn geweest voor de spelers. "We kunnen de coach zeker niet verwijten dat hij niet duidelijk tegen ons is."

Er was na afloop kritiek op de instelling van een aantal spelers die niet voor de bal zouden zijn gegaan in de wedstrijd tegen Japan. "We zaten zeker niet goed in de wedstrijd, maar het duel met Spanje kan voor een keerpunt zorgen. We gaan ons op het veld zeker niet verstoppen." Havertz erkende wel dat Spanje indruk had gemaakt met de 7-0-zege op Costa Rica. "Dat was een knap resultaat."

Volgens Havertz is Duitsland niet meer bezig met de onvrede over het niet kunnen dragen van de OneLove-aanvoerdersband. Voor het duel met Japan hielden de Duitsers bij het poseren voor de teamfoto uit protest hun hand voor de mond omdat de aanvoerder een gele kaart zou krijgen als hij de band had gedragen.

"We hebben ons standpunt de afgelopen dagen duidelijk gemaakt. Het is moeilijk voor mij om er weer over te praten. Iedereen weet hoe we erin staan. Onze focus ligt momenteel 100 procent bij het voetbal."

Duitsland moet zondag normaal gesproken winnen van Spanje (aftrap 20.00 uur) om kans te houden op een plek in de achtste finales. Bij een nederlaag tegen de Spanjaarden en een zege van Japan op Costa Rica is 'Die Mannschaft' net als vier jaar geleden uitgeschakeld in de groepsfase.

