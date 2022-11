Conclusies na eerste speelronde op WK: stunts, statements en circus-Van Gaal

De eerste speelronde van het WK voetbal in Qatar zit erop, waardoor we voorzichtig een balans kunnen opmaken. De eerste dagen van het omstreden toernooi stonden vooral in het teken van stunts, statements, veel blessuretijd en circus-Van Gaal. Een overzicht.

Stunts: Saoedi-Arabië en Japan verbluffen

Het regent vooralsnog verrassingen in Qatar. Het begon allemaal met de stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië. In de rust van de wedstrijd leidden de Argentijnen nog met 1-0, maar na de onderbreking zetten de Saoedi's de wedstrijd letterlijk op zijn kop.

De 1-2-overwinning wordt gezien als een van de grootste stunt ooit op het WK. De Saoedische koning riep een dag later uit blijdschap een nationale feestdag uit. Saoedi's gingen de straten op om de mooiste zege uit hun voetbalgeschiedenis, uitgerekend op het laatste WK van Lionel Messi, te vieren.

Het bleef niet alleen bij de surprise van Saoedi-Arabië. Een dag later ging viervoudig wereldkampioen Duitsland met 1-2 onderuit tegen Japan. Het leek wel alsof de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu inspiratie had geput uit de Saoedische stunt. Ook bij rust stonden de Japanners 'slechts' met 1-0 achter, waarna het Aziatische huzarenstukje in de tweede helft volgde.

Ook België had het bijzonder moeilijk tegen Canada, maar de 'Rode Duivels' wonnen tegen de verhouding in met 1-0. Favorieten als Brazilië (2-0-zege op Servië), Spanje (7-0 tegen Costa Rica) en Frankrijk (4-1 tegen Australië) kenden wel een rimpelloze start van het WK en liggen vooralsnog op schema voor de wereldtitel. Outsider Nederland deed het ook goed met een 0-2-zege op Senegal.

Saoedi-Arabië zorgde voor een van de grootste stunts ooit op een WK. Foto: Getty Images

Statements: OneLove-band veroorzaakt rel

Het WK in Qatar was al omstreden vanwege de omgekochte FIFA-bestuurders bij de toewijzing in 2010, de mensenrechtenschendingen in het land en de honderden tot duizenden arbeidsmigranten die omkwamen bij de werkzaamheden voor het toernooi. Tijdens de eindronde werd daar een nieuwe zwarte bladzijde aan toegevoegd: de OneLove-rel.

Nederland, Engeland, Wales, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en België kondigden voor het WK aan dat hun aanvoerders met de OneLove-band zouden spelen. De band staat voor inclusiviteit en is gericht tegen alle vormen van discriminatie. Een boete van wereldvoetbalbond FIFA voor het dragen van de band namen de landen op de koop toe.

Op de dag van Senegal-Nederland trok de FIFA de OneLove-discussie van de bestuurskamer naar het veld: de aanvoerder zou een gele kaart krijgen als hij met de band aan de arm op het veld zou staan. De bonden reageerden woedend, maar kozen eieren voor hun geld. Zij zagen af van hun actie, tot onvrede van lhbtiq+-bewegingen. In Qatar is homoseksualiteit bij wet verboden.

De Duitse spelers reageerden gevat op het FIFA-verbod. Bij het maken van de teamfoto voorafgaand aan het duel met Japan deden de Duitsers de hand voor de mond. Op die manier wilden ze duidelijk maken dat ze de mond wordt gesnoerd door de FIFA.

Als protest gingen Belgische en Duitse ministers met een OneLove-band naast FIFA-baas Gianni Infantino zitten. Infantino keek er schouderophalend naar. Niemand anders dan de zonnekoning van het voetbal en de Qatarese overheid bepalen wat er gebeurt in Qatar.

De Duitse spelers beelden uit dat ze de mond wordt gesnoerd door de FIFA. Foto: Getty Images

Wereld smult van circus-Van Gaal

Journalisten uit Engeland, Duitsland België, Senegal en natuurlijk Nederland eten uit zijn hand. Bij zijn laatste kunstje als coach is Louis van Gaal in topvorm. De 71-jarige Amsterdammer maakt een ontspannen indruk en is uitgesproken zoals altijd.

Pareltjes als "I believe that we can come an end", "I believe in imagination" (allebei in steenkolenengels) en "Truus, je kan naar mijn hotel komen, even een wippie maken" (tegen zijn vrouw Truus) passeren dagelijks de revue in de Nederlandse praatprogramma's.

Persconferenties van Van Gaal worden uitstekend bekeken, mede door zijn traditionele robbertjes met verslaggever Valentijn Driessen van De Telegraaf. "Hoeveel vragen mag Valentijn stellen?", zei hij op de tweede dag in Qatar. "Hij blijft maar doorgaan en het heeft geen totaal geen toevoeging aan wat we hier doen. Het is iedere keer hetzelfde met jou."

In het bijzijn van journalisten laat Van Gaal ook een andere kant zien. Hij poseerde een dag voor de wedstrijd tegen Senegal met talloze verslaggevers in de persconferentiezaal. Donderdag volgde een nieuw hoogtepunt. Toen een journalist uit Senegal zei dat hij van jongs af aan fan is van Van Gaal, kreeg hij voor het oog van de wereld een knuffel van zijn held. Circus-Van Gaal houdt in Qatar de hele wereld bezig.

Louis van Gaal is helemaal in zijn element op het WK. Foto: Getty Images

Veel blessuretijd: wedstrijden zijn marathonpartijen

In de eerste dagen van het WK was er geen ontkomen aan: de blessuretijd. Scheidsrechters trokken er veel meer tijd bij dan normaal, met als hoogtepunten de veertien minuten bij Engeland-Iran en de tien minuten bij Senegal-Nederland. Wedstrijden voelden als een marathon zonder einde.

De langere blessuretijd kwam niet uit de lucht vallen. Scheidsrechterbaas Pierluigi Collina van de FIFA kondigde in de aanloop naar het WK aan dat scheidsrechters veel nauwkeuriger gaan berekenen hoeveel tijd verloren gaat bij blessurebehandelingen, wissels en het gejuich na doelpunten.

"We willen niet dat er slechts 42 of 43 minuten actief spel in een helft zit. Dat is niet acceptabel", verklaarde Collina, de legendarische oud-scheidsrechter. "Zeven, acht, negen minuten blessuretijd zal normaal worden tijdens dit WK."

Coaches zijn vast blij met de ingreep, maar de omroepen een stuk minder. Veel zendgemachtigden komen in de knoei met hun programmering nu een wedstrijd zomaar langer dan twee uur kan duren.

Wegschakelen doen ze overigens niet. Anders hadden ze de goal van Iranïer Mehdi Taremi (103e minuut, Iran-Engeland) en de treffer van Davy Klaassen (98e minuut, Senegal-Nederland) gemist.

Bij Senegal-Nederland kwam er acht minuten aan extra tijd bij. Foto: Pro Shots

