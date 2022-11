Karatetrap en rood Wales-keeper in slotfase leiden emotionele zege Iran in

Iran heeft vrijdag door twee doelpunten diep in de blessuretijd gewonnen van Wales. Na een rode kaart voor de Welshe keeper Wayne Hennessey zegevierde Iran met 0-2 in Doha.

Iran leek zich lang stuk stuk te bijten op de verdediging van Wales, maar in de slotfase viel het alsnog de kant van de Iraniërs op. Breekpunt was de rode kaart voor Hennessey in de 86e minuut. De doelman van Wales deelde een karatetrap uit en kon inrukken.

Vervolgens regende het kansen voor Iran. In de achtste minuut van de blessuretijd was het eindelijk raak via Roozbeh Cheshmi, wat tot euforische taferelen bij de Aziatische ploeg leidde. In de 101e minuut maakte Ramin Rezaeian het Iraanse feest compleet met de 0-2.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

De nationale ploeg van Iran is vanwege de opstand in eigen land veelbesproken op het WK. In de eerste wedstrijd tegen Engeland (6-2-nederlaag) zongen de spelers niet mee met het volkslied, als statement tegen het zittende regime. In het land vechten vrouwen voor meer rechten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

De actie van de nationale ploeg leidde tot veel kritiek in eigen land. De staatstelevisie ging bij het tafereel op zwart en bondscoach Carlos Queiroz zei dat de spelers gebukt gingen onder de politieke druk. Tegen Wales zongen de spelers van Iran wél mee met het volkslied.

Door de overwinning heeft Iran zicht op de achtste finales op het WK. Na twee wedstrijden hebben de Iraniërs drie punten, evenveel als koploper Engeland. De Verenigde Staten en Wales hebben allebei één punt. Om 20.00 uur (Nederlandse tijd) spelen Engeland en de VS tegen elkaar.

Groep B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. Iran 2-3 (-2)

3. Verenigde Staten 1-1 (0)

4. Wales 2-1 (-2)

Bondscoach Carlos Queiroz werd na afloop van de zege van Iran gejonast. Foto: Getty Images

Iran verdiende winnaar tegen tegenvallend Wales

Zonder de gepasseerde Feyenoord-speler en aanvoerder Alireza Jahanbakhsh had Iran vanaf de aftrap het betere van het spel in Doha. Wales kreeg in de twaalfde minuut nog een grote kans, maar de ploeg van recordinternational Gareth Bale kwam er daarna niet meer aan te pas.

Iran had in de vijftiende minuut zicht op de eerste treffer, maar de VAR keurde het doelpunt van Ali Gholizadeh uiteindelijk af vanwege buitenspel. Vlak na rust raakten Gholizadeh en ploeggenoot Sardar Azmoun allebei de paal. Op slag van rust redde Hennessey met de vingertoppen op een inzet van Saeid Ezatolahi.

Hennessey had in de slotfase van de wedstrijd opnieuw een hoofdrol nadat hij vanwege een harde charge buiten zijn strafschopgebied rood had gekregen. De Welshe doelman kwam ver uit zijn doel na een lange bal en raakte Mehdi Taremi met een hoog geheven been. Toen was Jahanbakhsh al ingevallen.

Cheshmi en Rezaeian drukten het overwicht vervolgens op het scorebord uit door in de laatste twee minuten van de blessuretijd te scoren. Zo hadden de spelers van Iran eindelijk eens wat te vieren na weken van tumult en politieke druk.

Wales-keeper Wayne Hennessey deelde een karatetrap uit en kreeg rood. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen