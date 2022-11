Het Ecuadoraans elftal werd lang gezien als los zand. De Louis van Gaal van Ecuador wist een hecht collectief van de Zuid-Amerikaanse ploeg te smeden en droomt nu hardop van de kwartfinales op het WK voetbal in Qatar. Vanmiddag treffen de Ecuadoranen het Nederlands elftal. Maar het echte piekmoment van de ploeg van Gustavo Alfaro is eigenlijk pas over een jaar.

"Ons team is een familie en dat is allemaal te danken aan hem." Middenvelder Jhegson Méndez wees naar de man naast hem op de persconferentie, bondscoach Gustavo Alfaro, en klopte hem op de schouder. "Op en naast het veld zijn we er voor elkaar. Onder deze bondscoach is alles anders geworden."

Waar Nederland Louis van Gaal heeft, heeft Ecuador Alfaro. Ook hij spreekt tegenover de internationale media in Qatar het liefst over teamdiscipline en tactiek. En ook hij is de man die zijn nationale elftal nieuw leven inblies.

Hoe hij dat deed? "Ik heb de spelers vanaf het begin gezegd dat ze zich niet moeten afvragen waarom ze geselecteerd zijn", legde Alfaro, die in 2020 werd aangesteld, donderdag uit. "Het mag niet gaan over hoe goed een individu is. Ze moeten zich afvragen waarvoor ze hier zijn. Denken vanuit hun taak. Wat moet ik doen om het team te helpen? Doe je dat niet, dan is er geen plek voor je in de selectie."

Gustavo Alfaro met zijn spelers na de 0-2-overwinning op Qatar. Foto: Getty Images

'Eindelijk hebben we iemand die scoort'

Het klinkt misschien niet allemaal even spannend wat Alfaro - het liefst in een antwoord van een paar minuten - zegt op zijn persconferenties, maar zijn spelers geloven er wel in. En zelfs de sterspelers van weleer zijn om. "Op het WK 2014 in Brazilië waren we los zand", zei Antonio Valencia, die tien jaar voor Manchester United speelde en wordt gezien als een van de beste Ecuadoraanse voetballers ooit. "Het contrast tussen het team van 2014 en dat van 2022 is enorm."

Acht jaar geleden in Brazilië vloog Ecuador er al in de groepsfase uit. Beste prestatie ooit op een WK is het bereiken van de achtste finales in 2006. "Nu is een plek in de kwartfinales het doel", vertelt Juan Bernardo Castillo, die de nationale ploeg al jaren volgt voor de Ecuadoraanse radiozender Radio Sensación.

"Ja, deze bondscoach legt de lat hoog. Daarom was er na de winst op Qatar in de openingswedstrijd geen groot feest in het land. Het voelde meer als iets dat moest gebeuren om kans te houden op een plek in de volgende ronde. De wedstrijd tegen Nederland is pas een graadmeter. Nu gaan we zien hoe goed we echt zijn én wat er mogelijk is dit WK. Ik ben heel benieuwd."

Castillo verwacht geen spektakelstuk. Hij lacht terwijl hij de uitslagen van de laatste zes wedstrijden van Ecuador voor het WK opnoemt. "0-0, 0-0, 0-0, 1-0, 0-0 en 1-0. We hebben een wat defensief ingestelde bondscoach. Hij kan als geen ander een strategie bedenken om de tegenstander niet in het spel te laten komen. De laatste tegengoal dateert van maart."

Er zit ook een andere kant aan dat verhaal. "De teneur in ons land was: wat heb je eraan om de nul te houden als je zelf niet scoort?", zegt Castillo. "Maar door de twee goals van Enner Valencia maandag tegen Qatar zijn we dat gevoel een beetje kwijt. Eindelijk hebben we weer iemand die een doelpunt kan maken."

Aanvoerder Enner Valancia scoorde twee keer voor Ecuador tegen Qatar. Foto: Getty Images

'Dit toernooi komt te vroeg'

Het toernooi in Qatar wordt waarschijnlijk het laatste WK van de 33-jarige Valencia, die met 37 doelpunten topscorer aller tijden is van zijn land. Voor Castillo is het zijn eerste WK dat hij ter plaatse volgt. Het voelt als een bonus voor de journalist, die verwachtte dat Ecuador pas weer zou meedoen op het WK 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Dat toernooi moet volgens hem hét hoogtepunt voor het Ecuadoraanse voetbal worden.

"Het hoogtepunt is nu nog de derde plaats van Ecuador op het WK onder 20 in 2019", vertelt Castillo. "En daarna werden we met diezelfde generatie kampioen onder 20 van Zuid-Amerika. Een aantal van die veelbelovende spelers is er nu ook bij in Qatar."

Castillo noemt de namen van Gonzalo Plata, José Cifuentes, Jackson Porozo en Diego Palacios. "Dat zijn jongens die nu al zijn doorgestroomd. En zo komt er veel meer talent aan. Dit toernooi komt te vroeg voor die spelers, maar in 2026 zitten ze wel op hun top. Het is prachtig om in Qatar te zijn, maar ik kijk nu al uit naar het volgende WK. Dan kunnen we écht ver komen."