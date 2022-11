Richarlison steelt de show bij Brazilië: 'Hij schiet uit alle hoeken en standen'

De ploeggenoten van Richarlison zijn laaiend enthousiast over de spits, die Brazilië donderdag met twee doelpunten tegen Servië aan een goede start van het WK voetbal hielp. Vooral het fraaie tweede doelpunt zorgde voor opwinding bij zijn teamgenoten.

"We wisten dat hij hiertoe in staat is", reageerde invaller Antony na de 2-0-zege op Servië in het Lusail Stadium. "Je zou hem eens op de training moeten zien. Hij schiet uit alle hoeken en standen. Hij is een ongelooflijke speler en bovendien een geweldige persoon."

De 25-jarige Richarlison zette Brazilië bij zijn debuut op het mondiale eindtoernooi in de 64e minuut op voorsprong tegen Servië. Een kleine tien minuten later zorgde hij voor het hoogtepunt in Lusail. Met een halve omhaal besliste de spits van Tottenham Hotspur de wedstrijd.

"Hij was geweldig vandaag", reageerde middenvelder Fred. "Debuteren op een WK is niet gemakkelijk, maar hij leek daar geen last van te hebben. Hij scoorde twee keer en hielp ons aan de overwinning. Dat was het belangrijkste vandaag."

Stand in groep G 1. Brazilië 1-3 (+2)

2. Zwitserland 1-3 (+1)

3. Kameroen 1-0 (-1)

4. Servië 1-0 (-2)

De Brazilianen vieren een van de twee doelpunten van Richarlison. Foto: Getty Images

Richarlison: 'Mijn jongensdroom is uitgekomen'

De man van de wedstrijd kon zelf nauwelijks bevatten dat hij zijn geboorteland met twee doelpunten aan de overwinning had geholpen. "Mijn jongensdroom is uitgekomen", reageerde Richarlison, die Everton afgelopen zomer verruilde voor Tottenham Hotspur.

"We wisten dat het moeilijk zou worden om tegen Servië te scoren", vervolgde de matchwinner. "Maar ik ben gewend om tegen zulke verdedigende teams te spelen in Engeland. Ik wilde de kansen die ik kreeg benutten en dat heb ik gedaan."

Door de twee goals van Richarlison begon Brazilië met drie punten aan het toernooi in Qatar, waar de vijfvoudig wereldkampioen als een van de favorieten geldt. Zwitserland is maandag de volgende tegenstander in groep G.

Eerder

Aanbevolen artikelen