Zorgen over dikke enkel van uitgevallen Neymar: 'We moeten rustig blijven'

Brazilië kende donderdag op sportief vlak een probleemloze openingswedstrijd op het WK voetbal (2-0 tegen Servië), maar na afloop waren er toch zorgen bij de 'Seleção'. Sterspeler Neymar viel in de slotfase geblesseerd uit en liep na afloop met een flink ei op zijn enkel door de catacomben.

"Hij heeft zijn rechterenkel verstuikt", zei teamarts Rodrigo Lasmar tegen het Braziliaanse Itatiaia . "We hebben nog geen tijd gehad om een compleet onderzoek te doen, maar de enkel is wel behoorlijk opgezwollen. Het is belangrijk om de eerste 24 uur af te wachten, om te zien hoe hij reageert. We moeten rustig blijven en een beetje geduld hebben."

Lasmar durfde nog niet te zeggen of het restant van het WK in gevaar komt voor Neymar. "Het is echt nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We zullen de komende uren moeten afwachten."