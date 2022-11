Richarlison helpt favoriet Brazilië met wereldgoal aan goede WK-start tegen Servië

Brazilië is donderdag goed begonnen aan het WK voetbal in Qatar. De topfavoriet voor de eindzege won mede door een schitterende omhaal van Richarlison met 2-0 van het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic.

Na een schot op de paal van Alex Sandro was het in de 64e minuut raak voor Brazilië. Richarlison reageerde alert in de rebound. Een kleine tien minuten later volgde het hoogtepunt van de wedstrijd. Met een halve omhaal besliste Richarlison op schitterende wijze de wedstrijd. Daarna raakte invaller Gabriel Jesus nog de lat.

Servië kon geen vuist maken in het Lusail Iconic Stadium in Lusail. De ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic schoot geen enkele keer op doel, waardoor de nederlaag onafwendbaar was voor de Serviërs. Tadic was onzichtbaar in de wedstrijd, waarin voormalig Ajax-speler Antony tien minuten voor tijd inviel bij de Brazilianen.

Brazilië kent zo een goede start van het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Tite wordt gezien als huizenhoog favoriet voor de eindzege. Brazilië werd in 2002 voor het laatst wereldkampioen en wacht zodoende al twintig jaar op de wereldbeker.

In de volgende groepswedstrijd tegen Zwitserland kan Brazilië een grote stap naar een plek in de achtste finales zetten. Het duel wordt maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Zwitserland won eerder op de dag met 1-0 van Kameroen.

Stand in groep G 1. Brazilië 1-3 (+2)

2. Zwitserland 1-3 (+1)

3. Kameroen 1-0 (-1)

4. Servië 1-0 (-2)

Uitblinker Richarlison schreeuwt het uit van blijdschap. Foto: AFP

Brazilië overtuigt niet voor rust

Met sterren Neymar (Paris-Saint Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona) en Richarlison (Tottenham Hotspur) in de voorhoede waren alle ogen op Brazilië gericht in zijn eerste WK-duel met Servië. Dat ging ten koste van onder anderen Antony (Manchester United), Jesus (Arsenal) en Rodrygo (Real Madrid), stuk voor stuk basisspelers bij hun clubs.

Met het sterrenensemble kon Brazilië niet overtuigen in de eerste helft tegen Servië. De ploeg van bondscoach Tite had wel vaak de bal, maar beet zich voortdurend stuk op de stugge defensie van de Serviërs. In de tegenstoot kon Servië echter niet gevaarlijk worden.

Alleen Raphinha en Vinícius konden in de eerste helft het Servische doel onder vuur nemen. Raphinha kreeg een vrije schietkans, maar zijn poging werd simpel gepakt door de Servische doelman Vanja Milinkovic-Savic. Vinícius mikte van dichtbij naast, waardoor Brazilië met een kater de kleedkamer opzocht.

Dusan Tadic kon geen vuist maken tegen Brazilië. Foto: AFP

Omhaal hoogtepunt van de avond

Brazilië leek in de rust een gedaantewisseling te hebben ondergaan, want na de onderbreking was de Servische keeper een schietschijf. Dat begon al in de eerste minuut van de tweede helft. Voormalig Ajax-speler Nemanja Gudelj ging in de fout en bood Raphinha de vrije doorgang. Wederom was Milinkovic-Savic de reddende engel voor het Europese land.

Brazilië voerde de druk op en kreeg een grote kans via Neymar, maar de superster bleek niet in goeden doen en schoot naast. Vervolgens probeerde linksachter Alex Sandro het met een afstandsschot, maar zijn poging belandde op de binnenkant van de paal.

In de 62e minuut kreeg Brazilië eindelijk loon naar werken. Het schot van Vinícius was in eerste instantie nog een prooi voor Milinkovic-Savic, maar in de rebound had hij geen antwoord op de poging van Richarlison. Hij zorgde voor een Braziliaans feest in het Lusail Iconic Stadium.

Na die openingstreffer brak het verzet bij Servië en volgde het hoogtepunt van de avond. Vinícius vond Richarlison met een pass met de buitenkant van de schoen, waarna laatstgenoemde met een schitterende omhaal vanaf zo'n 11 meter het net vond. Het voorlopig mooiste doelpunt op dit WK werd intens gevierd.

Brazilië verzuimde in het vervolg de score op te voeren. Invaller Gabriel Jesus raakte de lat en Fred zag zijn schot gekeerd worden door Milinkovic-Savic. Het bleken slechts voetnoten op een mooie avond voor Brazilië, dat nog harder zal dromen van de eerste wereldtitel in twintig jaar.

Richarlison zoekt het publiek op na zijn schitterende omhaal tegen Servië. Foto: ANP

