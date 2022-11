Ronaldo trots op 'wereldrecord' met goal op vijfde WK: 'Een heel mooi moment'

Cristiano Ronaldo is trots op het wereldrecord dat hij donderdag vestigde in de 3-2-overwinning op Ghana bij het WK voetbal in Qatar. De Portugese superster scoorde op zijn vijfde WK, wat nog nooit iemand presteerde.

"Het was een mooi moment, mijn vijfde WK en we hebben een overwinning geboekt", zei Ronaldo in een summiere reactie na afloop. "We zijn goed begonnen aan het WK, het was een belangrijke zege. We weten dat de eerste wedstrijd cruciaal is, maar het wereldrecord maakt me ook heel trots."

Voor Ronaldo was het de eerste wedstrijd sinds zijn geruchtmakende interview en uiteindelijke vertrek bij Manchester United. De vedette en de Engelse grootmacht ontbonden dinsdag het doorlopende contract, waardoor de vedette momenteel zonder club zit.

Ronaldo wilde daar na afloop van de zege op Ghana niet veel woorden aan vuil maken. "Na deze week is dat hoofdstuk afgesloten. Tegen Ghana kon ik mijn ploeg helpen en de rest doet er niet toe", verklaarde Ronaldo, die eerder scoorde op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018.

Ronaldo was de gebeten hond bij Ghana nadat hij een strafschop had versierd. De beslissing van de Marokkaanse scheidsrechter Ismail Elfath om Portugal een penalty te geven was nogal discutabel, omdat de aanvaller amper aangeraakt werd. Vanaf 11 meter maakte hij de 1-0.

Ronaldo reageerde niet op de penalty, maar zijn ploeggenoot Bruno Fernandes deed dat wel. "Ik vind het een terechte strafschop, maar daar zullen de spelers van Ghana vast anders over denken. In de eerste helft hadden we al een strafschop kunnen krijgen met Félix. In het voetbal krijg je niet altijd wat je wil."

Cristiano Ronaldo mocht na licht contact aanleggen voor een strafschop. Foto: AFP

'Zijn op weg om wereldkampioen te worden'

Portugal was in de zevende hemel na de de zege op Ghana. Voor verdediger Raphaël Guerreiro was de 3-2-overwinning zelfs het bewijs dat de Portugezen voor het eerst wereldkampioen kunnen worden.

"De wedstrijd verliep op het einde heel moeizaam, maar het belangrijkste is dat we vandaag hebben gewonnen", zei Guerreiro na afloop van het spektakelstuk in Doha. "Als we de volgende wedstrijd winnen, gaan we door naar de achtste finales. We zijn op de goede weg om wereldkampioen te worden."

Bondscoach Santos wilde nog niet zo ver gaan als de ambitieuze Guerreiro. "Het gaat om de drie punten. Ik weet niet eens de uitslag van de andere wedstrijd in onze poule (Uruguay-Zuid-Korea 0-0, red.). Maar ik geloof dat we met nog een zege in de volgende ronde staat."

Portugal kan maandag in de wedstrijd tegen Uruguay een plek in de achtste finales veiligstellen. De Europees kampioen van 2016 wist nog nooit wereldkampioen te worden. De beste prestatie op een WK is de derde plaats bij de editie van 1966.

