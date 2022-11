Bondscoach Ghana woest om penalty Portugal: 'Alleen omdat het Ronaldo is?'

Bondscoach Otto Addo van Ghana heeft geen goed woord over voor de arbitrage na de 3-2-nederlaag van zijn ploeg tegen Portugal op het WK voetbal. Cristiano Ronaldo opende de score voor de Portugezen vanaf de stip, maar volgens Addo hadden de Zuid-Europeanen geen penalty mogen krijgen.

"De scheidsrechter gaf een penalty die er geen was. Dat zag iedereen. Waarom? Alleen omdat het Ronaldo is?", foeterde Addo donderdag na afloop van de wedstrijd. "Ik heb geen bewijs dat de scheidsrechter anders had beslist bij iemand anders."

"Het was echt een verkeerde beslissing. We speelden de bal. Ik weet niet waarom de VAR niet ingreep. Waren ze niet aan het opletten? Er was geen uitleg. De scheidsrechter floot niet in ons voordeel."

Ronaldo ging halverwege de tweede helft makkelijk naar de grond toen Mohammed Salisu hem aanraakte. Scheidsrechter Ismail Elfath wees naar de stip, waarna de sterspeler de buitenkans benutte met een hard schot in de hoek.

Daarmee werd de 37-jarige Ronaldo de eerste speler die op vijf WK's heeft gescoord. Eerder vond de Portugees het doel op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018.

Cristiano Ronaldo opende in de tweede helft uit een penalty de score voor Portugal. Foto: Getty Images

'Het was zelfs een overtreding op ons'

"Het was ongelooflijk", mopperde Addo. "In de herhaling zie je dat wij de bal speelden, maar het was zelfs een overtreding op ons. Tot de strafschop was alles mogelijk. Daarna werd de wedstrijd een beetje wild."

André Ayew zorgde voor de gelijkmaker van Ghana, waarna João Félix en de net ingevallen Rafael Leão de Portugezen een 3-1-voorsprong bezorgden. Osman Bukari bracht de spanning in de slotfase weer terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de Afrikanen.

Ghana vervolgt de groepsfase van het WK maandag met een wedstrijd tegen Zuid-Korea. Portugal neemt het dan op tegen Uruguay. Zuid-Korea en Uruguay speelden donderdag met 0-0 gelijk.

Eerder

Aanbevolen artikelen