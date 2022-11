Ronaldo wijst Portugal met recordgoal de weg bij spectaculaire zege op Ghana

Portugal is donderdag met een zege aan het WK voetbal in Qatar begonnen. Mede dankzij een recorddoelpunt van Cristiano Ronaldo werd Ghana in een spectaculaire wedstrijd met 3-2 opzijgezet.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft, die ronduit sensationeel was. Ronaldo nam vanaf de stip de 1-0 voor zijn rekening. Daarmee werd hij de eerste speler die op vijf WK's heeft gescoord.

Andre Ayew tekende op aangeven van Ajacied Mohammed Kudus voor de gelijkmaker. De wedstrijd belandde vervolgens in een stroomversnelling. Via treffers van Joao Felix en Rafael Leão nam Portugal weer afstand, waarna Osman Bukari de spanning in de slotfase terugbracht.

Het spel golfde alle kanten op, maar het bleef bij 3-2. Portugal gaat door de overwinning aan de leiding in groep H. De Zuid-Europeanen nemen het in de poulefase nog op tegen Uruguay en Zuid-Korea, die eerder op de dag met 0-0 gelijkspeelden.

