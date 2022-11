Ronaldo schrijft WK-geschiedenis met doelpunt in wedstrijd tegen Ghana

Cristiano Ronaldo heeft donderdag WK-geschiedenis geschreven met zijn rake strafschop tegen Ghana. De 37-jarige Portugees is de eerste speler die op vijf verschillende edities van de mondiale eindronde een doelpunt heeft gemaakt.

Ronaldo dwong de strafschop zelf af. Na zeer licht contact met de Ghanees Mohammed Salisu ging de aanvaller naar de grond, waarna de Marokkaanse scheidsrechter Ismail Elfath naar de stip wees.

Eerder was Ronaldo al trefzeker op de WK's van 2006 (één goal), 2010 (één doelpunt), 2014 (één treffer) en 2018 (vier goals). Opmerkelijk is dat al die treffers werden gemaakt in de groepsfase; nooit scoorde Ronaldo in de knock-outfase.

Vier spelers troffen doel op vier verschillende WK's: Uwe Seeler, Pelé, Miroslav Klose en Lionel Messi. Laatstgenoemde was dit toernooi net als Ronaldo trefzeker uit een strafschop: tijdens het door Argentinië verloren duel met Saoedi-Arabië (1-2) van dinsdag. Messi scoorde ook in 2006, 2014 en 2018 op het WK, maar bleef zonder goal in 2010.

Ronaldo was overigens ook trefzeker op de EK's van 2004, 2008, 2012, 2016 en 2021. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal is de enige speler die op vijf Europese toernooien doel heeft getroffen.

Eerder deze week werd bekend dat het contract van Ronaldo bij Manchester United is ontbonden na zijn vernietigende interview over de gang van zaken bij 'The Red Devils'. Daardoor is hij clubloos op het WK. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.

Het duel tussen Portugal en Ghana is om 17.00 uur begonnen en is te volgen via ons liveblog.

