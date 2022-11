Oranjefan mag volgens KNVB regenbooghoed op naar wedstrijd in Qatar

Oranjesupporters die vrijdag naar de wedstrijd Nederland-Ecuador op het WK in Qatar gaan, kunnen "gewoon" een OneLove-band dragen. Dat laten de FIFA en de KNVB donderdag weten. Ook het dragen van regenboogsymbolen is toegestaan. Toch is het oppassen als supporter in Qatar, waar sommige regels zomaar kunnen veranderen.

De FIFA heeft donderdag laten weten dat supporters regenboogsymbolen en OneLove-banden gewoon moeten kunnen dragen, vertelt een KNVB-woordvoerder aan NU.nl. Als aanvoerders de band dragen, krijgen zij wel een gele kaart, kondigde de FIFA maandag aan.

Voorafgaand aan het WK heeft Qatar aan de FIFA verzekerd dat iedereen welkom is en dat regenboogvlaggen zijn toegestaan. Maar afgelopen maandag werden hoeden met regenboogpatroon van Wales-supporters in Qatar toch in beslag genomen, schreef The Guardian.

Het stadion waar Nederland vrijdag speelt heeft volgens de KNVB een vast beveiligingsteam. Daar zijn nog geen "dergelijke incidenten" voorgekomen. "Als de beveiliging een veiligheidsrisico ziet, dan kan er wel ingegrepen worden", zegt de woordvoerder.

Naast Nederland hebben Wales, Denemarken, Engeland, België en Duitsland de FIFA en het organisatiecomité inmiddels aangesproken over de gemaakte afspraken, laat de KNVB weten.

2:28 Afspelen knop Qatarese emir en FIFA boos: WK loopt PR-technisch niet zoals gehoopt

Niet drinken in het openbaar en in de stadions

Daarnaast blijken de alcoholregels bij aanvang van het WK strenger te zijn dan vooraf afgesproken. Alcohol in de stadions is niet toegestaan, behalve in de speciaal ingerichte fanzones. Rond de WK-stadions zou een uitzondering worden gemaakt op het strenge alcoholbeleid, maar ook dat is toch niet het geval.

In de handleiding voor fans stond aanvankelijk dat ze vanaf drie uur voor de wedstrijd en tot een uur na het laatste fluitsignaal Budweiser-bier mochten kopen in en bij de stadions. Die handleiding is dus alweer verouderd.

In het conservatief-islamitische Qatar gelden strenge regels voor het gebruik van alcohol. Drinken in het openbaar is niet toegestaan. Alcohol is wel verkrijgbaar, maar de drankjes zijn peperduur.

Aanbevolen artikelen