Ecuador gelooft in resultaat tegen Oranje: 'We gaan vechten tot het eind'

De Ecuadoraanse bondscoach Gustavo Alfaro noemt Oranje uiteraard de favoriet vrijdag bij de WK-wedstrijd in Doha, maar dat betekent niet dat de Zuid-Amerikanen niet geloven in een goed resultaat. Volgens Alfaro moet zijn ploeg zeer geconcentreerd spelen, omdat Nederland elk moment kan toeslaan.

"Nederland heeft bijzondere spelers met bijzondere kwaliteiten", zei Alfaro vrijdag op de persconferentie van het Ecuadoraanse elftal in Doha. "Dat hebben ze tegen Senegal aangetoond. Ze kwamen er niet doorheen, maar aan het einde hadden ze wel de individuele klasse om het duel open te breken."

Alfaro doelde daarmee vooral op de pass van Frenkie de Jong, waarna Cody Gakpo in de 84e minuut kon binnenkoppen.

"Ineens was het raak", zag Alfaro. "Daarom mag de concentratie vrijdag geen moment verslappen, want één bal kan genoeg zijn voor Nederland. Het gaat om de details. Als we vechten tot het eind is alles mogelijk. We hebben niets te verliezen, maar wel heel veel te winnen."

'We zijn beter dan gedacht'

In de kwalificatie voor het WK lieten de Ecuadoranen zien dat ze een resultaat kunnen boeken tegen grote landen. Zo werden Brazilië en Argentinië op 1-1 gehouden. In de aanloop naar het toernooi werd ook gelijkgespeeld tegen Saoedi-Arabië (0-0) en Japan (0-0) en dat leidde tot cynisme bij de fans. Maar door de recente ontwikkeling op het WK is dat nu anders.

Alfaro: "Ik heb mensen horen zeggen: waarom gaan we naar het WK als we niet eens een doelpunt kunnen maken tegen Saoedi-Arabië en Japan? Nu blijkt dat deze landen toplanden kunnen verslaan. Het was dus niet zo slecht. We staan er beter voor dan menigeen dacht."

De wedstrijd tussen Oranje en Ecuador begint vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Khalifa International Stadium en staat onder leiding van de Algerijnse arbiter Mustapha Ghorbal.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

