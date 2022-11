Suárez kan Uruguay niet behoeden voor teleurstellend gelijkspel tegen Zuid-Korea

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Uruguay en Zuid-Korea zijn het WK voetbal donderdag begonnen met een tegenvallend gelijkspel. De twee landen konden de toeschouwers in Qatar nauwelijks vermaken: 0-0.

Ook sterspeler Luis Suárez kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. De aanvaller kwam nauwelijks in het stuk voor en werd na ruim een uur spelen gewisseld.

Uruguay maakte desondanks nog de meeste aanspraak op een overwinning in het Education City Stadium. De ploeg van bondscoach Diego Alonso raakte tweemaal de paal, maar wist het net dus niet te vinden.

Door het gelijkspel gaan Uruguay en Zuid-Korea gedeeld aan kop in groep H. Later op de dag wordt in deze poule Portugal-Ghana afgewerkt.