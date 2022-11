Van Gaal schat Ecuador hoger in dan Senegal: 'Ze zijn gewiekster'

Bondscoach Louis van Gaal schat de kwaliteiten van Ecuador hoger in dan die van Senegal, dat maandag in de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal in Qatar met 0-2 verslagen werd. Vrijdag is Ecuador de tweede tegenstander van de ploeg van Van Gaal.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

"Ik denk dat Ecuador beter georganiseerd is dan Senegal. Ze hebben ook gewiekstere spelers, ze zijn slimmer. Dat maakt het voor ons moeilijker dan tegen Senegal", zei Van Gaal donderdag op de persconferentie van Oranje in Doha.

Ecuador begon het WK zondag met een verdiende 0-2-overwinning op gastland Qatar. Dat was al de zevende wedstrijd op rij dat de nummer 44 van de FIFA-ranglijst geen goal tegen kreeg. Daar staat tegenover dat Ecuador in die zeven wedstrijden maar vier doelpunten maakte.

"Ze scoren niet veel en krijgen bijna niets tegen, dat is ook een kwaliteit", vertelde de bondscoach. "Heel knap. Ecuador heeft een stabiele ploeg, die fysiek sterk is."

1:18 Afspelen knop Van Gaal knuffelt op persconferentie met Senegalese journalist

'Dat scheelt een slok op een borrel'

Het maakt voor Van Gaal wel uit of Enner Valencia, die beide goals maakte tegen Qatar, fit genoeg is om aan de aftrap te staan. De verwachting is dat de 33-jarige aanvaller zal starten, maar hij ondergaat donderdag nog een laatste test. "Als Valencia meedoet, scheelt dat een slok op een borrel", zei Van Gaal.

Oranje zal tegen Ecuador sowieso beter moeten spelen dan tegen Senegal, vindt Van Gaal. Ook met het oog op een mogelijk vervolg van het toernooi.

"Als wij in balbezit spelen zoals we tegen Senegal hebben gedaan, dan redden we het niet. Want toplanden kunnen daar beter mee overweg dan Senegal. Het niveau moet omhoog."

De wedstrijd tussen Oranje en Ecuador begint vrijdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Khalifa International Stadium en staat onder leiding van de Algerijnse arbiter Mustapha Ghorbal.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

Eerder

Aanbevolen artikelen