Embolo doet geboorteland pijn: 'Ik wens Kameroen verder niets dan goeds'

Uitgerekend de in Kameroen geboren Breel Embolo hielp Zwitserland donderdagmiddag aan een 1-0-zege op 'De Ontembare Leeuwen' tijdens de groepsfase op het WK voetbal. Voor de 25-jarige spits van AS Monaco viel er een last van zijn schouders.

In de aanloop naar het WK ging het in Zwitserland namelijk vaak over de bijzondere ontmoeting voor Embolo, die op 14 februari 1997 het levenslicht zag in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.

Toen zijn ouders scheidden, verhuisde Embolo als kleuter met zijn moeder naar Frankrijk om uiteindelijk in Basel te belanden. Zijn moeder had namelijk een relatie gekregen met een Zwitser.

"Ik ben extreem trots, dit is een droom die uitkomt. Voor het eerst ben ik trefzeker op een WK en dan ook nog eens tegen Kameroen", zei Embolo in gesprek met de Zwitserse televisiezender SRF. "Het is zó lang gegaan over deze wedstrijd. Dit zorgt voor veel opluchting. Ik wens Kameroen verder niets dan goeds."

De aanvaller, die weigerde te juichen na zijn doelpunt, zag Zwitserland aan het slot van de eerste helft veel fouten maken. "In de pauze hebben we wat zaken omgezet. Dat hielp, want we kregen goede mogelijkheden."

Zwitserland, samen met Frankrijk het enige land dat sinds het WK 2014 altijd de groepsfase op een EK of WK overleefde, vervolgt het WK maandag met een wedstrijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. De organisator van het WK 1954 sluit de eerste ronde op 2 december af met een duel met Servië.

