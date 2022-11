Memphis gaat 45 minuten spelen tegen Ecuador, onduidelijkheid over basisplaats

Memphis Depay zal vrijdag in de WK-wedstrijd tegen Ecuador 45 minuten in actie komen. De aanvaller, die maandag tegen Senegal zijn rentree maakte na twee maanden blessureleed, is toe aan een volgende stap, maar voor een hele wedstrijd is het nog te vroeg.

De 28-jarige Memphis kwam tegen Senegal de laatste dertig minuten in actie. "Daar heeft hij niet zoveel last van gehad en dus gaan we het uitbreiden naar 45 minuten", zei bondscoach Louis van Gaal donderdag op de persconferentie van Oranje in de Qatarese hoofdstad Doha.

Van Gaal wilde niet zeggen of hij Memphis laat starten of halverwege laat invallen. Hij wil de bondscoach van Ecuador niet "wijzer wil maken dan die al is". Tegen Senegal werd Memphis voorin vervangen door Vincent Janssen, die na zestig minuten plaatsmaakte voor de aanvaller van FC Barcelona.

Van Gaal wilde ook niets zeggen over eventuele andere wijzigingen in zijn basisploeg. Na de wedstrijd tegen Senegal liet hij al wel weten dat Andries Noppert de eerste Oranje-keeper is dit WK en dus zal hij ook tegen Ecuador spelen.

Louis van Gaal en Denzel Dumfries donderdag op de persconferentie van Oranje. Foto: Getty Images

'Memphis kan dat niveau aantikken'

De opbouw in speeltijd van Memphis moet er uiteindelijk voor zorgen dat hij in de knock-outfase - mocht Oranje die halen - volledige wedstrijden kan spelen. Van Gaal is er veel aan gelegen om Memphis dan fit te hebben omdat hij vindt dat de 82-voudig international specifieke kwaliteiten heeft.

"In 2014 had ik Arjen Robben en Robin van Persie voorin staan en Wesley Sneijder op het middenveld. Dat waren de spelers van hoog niveau die wedstrijden voor mij beslisten. Nu heb ik Frenkie de Jong. En Memphis kan dat niveau ook aantikken. Maar dat moet hij nog bewijzen dit WK."

De wedstrijd tussen Oranje en Ecuador begint vrijdag om 17.00 uur in het Khalifa International Stadium en staat onder leiding van de Algerijnse arbiter Mustapha Ghorbal.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

